81-летний уличный гармонист из Новосибирска рассказал о заработке на еду собакам

Фото: "АиФ-Новосибирск"/ Алексей Лукоянов

Уличный гармонист из Новосибирска подкармливает 12 беспризорных собак.

В Новосибирске 81-летний Иосиф Вальтер более 20 лет играет на гармони. Этим он зарабатывает на жизнь себе и корм уличным собакам. Историю гармониста передал корреспондент «‎АиФ-Новосибирск».

Иосиф Вальтер живёт в частном доме с двумя кошками и множеством собак. Часть из них живет во дворе, другие ждут еду за забором, на улице — но все в определенное время терпеливо ждут, когда дедушка выйдет и даст им еду.

Музыка, уборка и разделочные доски

Любовь к музыке у Иосифа Александровича с детства.

«В детдоме, куда меня в два года отдали, в 43-м, патефон крутил. Слушал ещё, как другие на гитаре играют. Особенно запомнилась песня "На закате ходит парень возле дома моего"», — вспоминает Иосиф Александрович.

Летом 1988 года собеседник «‎АиФ-Новосибирск» работал художником-оформителем, и в мастерскую к нему обратился знакомый музыкант, который сыграл на гармони — и Иосиф захотел научиться. Обучение длилось полтора года, после чего 60-летний музыкант Максимыч предложил своему воспитаннику заработать музыкальным выступлением на барахолке.

«Я как ученик его послушался, гармонь эту взял, стал играть. Но было стыдно, голову отвернул. Вдруг слышу – дзынь! — в чашку. Я пошёл, раздухарился, выпрямился и начал наяривать. Приехал домой и посчитал — мать честная! — 84 рубля! Это же оклад, сколько я на работе получаю, а тут за день. С утра я проснулся — и уже сам, без Максимыча пошёл на барахолку», — вдохновенно рассказывает музыкант.

В частном доме Иосифа Вальтера печное отопление. Даже с растопкой зимой температура может опускаться до 12 градусов. Но денег ему хватает, а волонтёры приносят продукты. В девяностые волонтёров не было: 11 лет Иосиф работал уборщиком строительного цеха и продавал на рынке гвозди. Денег едва хватало на еду.

Как-то раз он увидел, как на соседнем месте молодой парень пришел продавать разделочные доски — и сбыл свой товар за несколько минут. Тогда Иосиф Александрович понял, что можно попробовать новое ремесло. Рабочая смена уборщика начиналась в 19:00, длилась до 24:00, а потом плотник-самоучка закрывался в цехе и выпиливал доски. Придание формы — в цехе, украшения и тонкая работа — в мастерской.

Иосиф Вальтер играет на гармони уже 21 год. По его словам, он это зачастую делает ради удовольствия, а не для заработка. Однако, и деньги такое хобби приносит. По словам уличного музыканта, в хорошие дни бывает по 6-7 тысяч.

Прохожих привлекает манера исполнения: Иосиф Александрович играет рьяно, в отличие от своего учителя Максимыча, который просил «играть потише, не мучить гармонь».

Любовь к собакам

В доме гармониста лежат пакеты с собачьим мясом: он кормит как своих собак, так и уличных. Объясняет это тем, что в старости больше нечем заняться.

Соседи уговаривали дедушку перестать кормить бездомных собак, но он сам уверен, что поступает правильно, заботясь о пропитании уличных псов.

«Работаю я больше не на себя, а на собак. Поиграешь, заработаешь — а потом покормишь. Курицу им покупаю, корм», — рассказывает музыкант.

В холодное время года 81-летний гармонист и любитель собак не может выступать долго и часто. Пенсия также небольшая, поэтому жизнь становится тяжелее. На помощь приходят волонтёры: приносят еду, помогают по хозяйству.

Помочь Иосифу Александровичу можно через благотворительный фонд «Евдокия». Приезжать к дедушке без предупреждения не стоит: лучше списаться с волонтёрами. Они подскажут, когда уличный музыкант Иосиф Вальтер сможет принять гостей и угостить чаем с мармеладом.