9 ноября в Новосибирске состоится выставка франшиз Franch Region

Фото: компания «Franch РЕГИОН»
В конференц-зале отеля «Маринс Парк» выставка-конференция соберет самых предприимчивых бизнесменов города, желающих познакомиться с различными франчайзинговыми моделями.
Кому будет полезна выставка?
- начинающим предпринимателям в поисках идеи для бизнеса,
- опытным бизнесменам, желающим попробовать себя в новом направлении,
- франчайзи, которые хотят дополнить бизнес,
- франчайзерам, расширяющим бизнес,
- инвесторам, ищущим эффективный способ приумножить свои активы.
Гостей экспозиции ожидает насыщенная бизнес-программа, состоящая из двух частей:
1. Презентация одних из самых востребованных на рынке франшиз таких брендов, как: «Пятёрочка» — федеральная сеть супермаркетов, «Хеликс» — франшиза медицинского бизнеса, «СДЭК» — курьерская доставка по России и всему миру, «МПР» — франшиза магазинов постоянных распродаж, «Гемотест» — сеть лабораторий медицинской диагностики и многие другие;
2. Выступления и мастер-классы известных спикеров, представителей крупных компаний, среди которых:
В рамках Академии франчайзинга вы узнаете, как работают успешные бизнес-модели, как избежать ошибок при создании франшизы, о самых действенных способах продвижения в 2022 году и ещё много важных секретов построения бизнеса.
Живое общение позволит гостям разобраться во всех деталях, а участникам поближе познакомиться с целевой аудиторией.
Экспонентам выставки «Franch РЕГИОН» важно предоставить гостю качественную услугу, подобрав наилучший продукт за наиболее приемлемую цену.
Полный список участников выставки и регистрация на официальном сайте компании «Franch РЕГИОН».
Генеральный спонсор сессии: «Пятёрочка» — федеральная сеть супермаркетов.
Генеральный партнер: «Хеликс» — Франшиза медицинского бизнеса
Спонсор сессии: «Гемотест» — сеть лабораторий медицинской диагностики.
Спонсор сессии: «Андрей» — магазин фантазий 18+.
Генеральный радио партнер: «Выбери Радио Новосибирск» — крупнейший радио-холдинг.
При поддержке Российской Ассоциации Франчайзинга (РАФ).
Вокзальная магистраль, 1
Начало: 9.30
Вход свободный
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