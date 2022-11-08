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Банк «Открытие» дарит возможность предпринимателям в течение месяца переводить деньги без комиссии

Фото Банк «Открытие» дарит возможность предпринимателям в течение месяца переводить деньги без комиссии
Фото Банк «Открытие» дарит возможность предпринимателям в течение месяца переводить деньги без комиссии

Фото: Банк «Открытие»

Акция «Полмиллиона в подарок» дает возможность перевести 500 тысяч рублей на счет физического лица без комиссии. Она проводится для новых клиентов банка – представителей малого и среднего бизнеса с 7 ноября по 31 декабря 2022 года.

Для участия нужно завести в «Открытии» рублевый счет, подключив пакет услуг «Быстрый рост» или «Свой бизнес». В течение 30 дней после этого достаточно совершить одну из трех операций: перевод физическому лицу, перевод юридическому лицу или перевод ИП доходов от предпринимательской деятельности на свой счет физлица в банке «Открытие». Затем участникам акции автоматически подключается опция бесплатного перевода на счета физлиц сроком на месяц – так клиент сможет перевести до 500 тысяч рублей.

Подробную информацию об акции можно найти на сайте банка

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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Теги

денежные переводы
Банк Открытие
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