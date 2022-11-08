Больше 12 тысяч жителей Самарской области пожаловались в Роспотребнадзор к сентябрю 2022 года

Фото с сайта unsplash.com, носит иллюстративный характер
С января по сентябрь 12 229 жителей Самары и региона обратились в Роспотребнадзор — почти 5 тысяч обращений касались защиты прав потребителей.
Роспотребнадзор Самарской области опубликовал данные за истёкшие три квартала: с января по сентябрь в надзорное ведомство направили 12 229 письменных обращений, 4 998 из которых были по вопросам защиты прав потребителей.
Большинство жалоб касались розничной торговли: 32,7 % пришлись на торговлю продовольственными товарами, оставшиеся 67,2% — на сферу торговли непродовольственными товарами. При этом 23,7 % касались конкретно онлайн-торговли.
Согласно опубликованной статистике, с 2021 года выросло число обращений в сфере торговли продуктами. Это связывается с реализацией табачной продукции.
Также в ведомстве отметили, что за первое полугодие 2022-го в сравнении с аналогичным периодом 2021 года выросло количество жалоб на дистанционные продажи. Причинами указывают возврат бракованного товара, нарушение сроков доставки, одностороннее расторжение интернет-магазинами уже заключенных договоров из-за роста цен или отсутствия заказанных товаров.
По данным самарского Роспотребнадзора, на высоком уровне остаётся процент обращений и в различных сферах услуг:
Как говорится в публикации sova.info, больше всего люди жалуются на качество услуг, сроки их исполнения, а также отсутствие информации об услугах и письменного договора.
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