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Больше 12 тысяч жителей Самарской области пожаловались в Роспотребнадзор к сентябрю 2022 года

Фото Больше 12 тысяч жителей Самарской области пожаловались в Роспотребнадзор к сентябрю 2022 года
Фото Больше 12 тысяч жителей Самарской области пожаловались в Роспотребнадзор к сентябрю 2022 года

Фото с сайта unsplash.com, носит иллюстративный характер

С января по сентябрь 12 229 жителей Самары и региона обратились в Роспотребнадзор — почти 5 тысяч обращений касались защиты прав потребителей.

Роспотребнадзор Самарской области опубликовал данные за истёкшие три квартала: с января по сентябрь в надзорное ведомство направили 12 229 письменных обращений, 4 998 из которых были по вопросам защиты прав потребителей.

Большинство жалоб касались розничной торговли: 32,7 % пришлись на торговлю продовольственными товарами, оставшиеся 67,2% — на сферу торговли непродовольственными товарами. При этом 23,7 % касались конкретно онлайн-торговли.

Согласно опубликованной статистике, с 2021 года выросло число обращений в сфере торговли продуктами. Это связывается с реализацией табачной продукции.

Также в ведомстве отметили, что за первое полугодие 2022-го в сравнении с аналогичным периодом 2021 года выросло количество жалоб на дистанционные продажи. Причинами указывают возврат бракованного товара, нарушение сроков доставки, одностороннее расторжение интернет-магазинами уже заключенных договоров из-за роста цен или отсутствия заказанных товаров.

По данным самарского Роспотребнадзора, на высоком уровне остаётся процент обращений и в различных сферах услуг:

  • ЖКХ — 473, или 18,2 % от общего количества обращений на сферу услуг;
  • бытового обслуживания населения — 356 обращений, или 13,7 %;
  • долевое строительство — 24 обращения, или 1 %;
  • услуги связи — 150 обращений, или 5,8 %;
  • образование — 42 обращения, или 1,6 %;
  • медицина — 210 обращений, или 8,1%;
  • гостиницы — 21 обращение, или 0,8 %;
  • туризм — 119 обращений, или 4,6 %;
  • транспорт — 97 обращений, или 3,7 %;
  • техобслуживание и ремонт авто — 76 обращений, или 2,9 %;
  • автостоянки — 10 обращений, или 0,4 %;
  • риелторские услуги — 15 обращений, или 0,6 %;
  • культурно-развлекательные услуги — 93 обращения, или 3,5 %;
  • прочие виды — 432 обращения, или 16,5 %.

Как говорится в публикации sova.info, больше всего люди жалуются на качество услуг, сроки их исполнения, а также отсутствие информации об услугах и письменного договора.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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