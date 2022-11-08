Элитный батальон "Вега" из Новосибирска в декабре отправится в зону СВО

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В декабре из Новосибирска в зону спецоперации отправится элитный батальон "Вега" под руководством первого вице-спикера Заксобрания региона Андрея Панфёрова.

Элитный батальон добровольцев "Вега", который формируется в Новосибирской области для участия в СВО, отправится на спецоперацию в декабре 2022 года. Подразделение курирует первый вице-спикер парламента субъекта Андрей Панфёров.

Командир "Веги" Панферов объяснил, что конкурс на вступление в подразделение большой — до двух человек на место. В списках желающих есть даже женщины. Изначально планировалось, что численность составил около 400 человек. Но организаторы не исключают, что из-за наплыва добровольцев, "Вега" может перерасти в еще одно подразделение.

Накануне вице-спикер встретился с заместителем председателя Российского военно-исторического общества Николаем Овсиенко. В ходе беседы Панферов отметил, что в расположении батальон будет присутствовать эмблема военно-исторического общества.

Ранее "Сиб.фм" писал, что в настоящее время бойцы «Веги» проходят боевую подготовку и слаживание, после которого они отправятся в зону СВО.

По словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, что члены батальона, как и все остальные мобилизованные, получат все необходимое обмундирование. Вещи и снаряжение будут закуплены за счет средств областного бюджета.