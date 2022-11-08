Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Элитный батальон "Вега" из Новосибирска в декабре отправится в зону СВО

Фото Элитный батальон "Вега" из Новосибирска в декабре отправится в зону СВО
Фото Элитный батальон "Вега" из Новосибирска в декабре отправится в зону СВО

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В декабре из Новосибирска в зону спецоперации отправится элитный батальон "Вега" под руководством первого вице-спикера Заксобрания региона Андрея Панфёрова.

Элитный батальон добровольцев "Вега", который формируется в Новосибирской области для участия в СВО, отправится на спецоперацию в декабре 2022 года. Подразделение курирует первый вице-спикер парламента субъекта Андрей Панфёров.

Командир "Веги" Панферов объяснил, что конкурс на вступление в подразделение большой — до двух человек на место. В списках желающих есть даже женщины. Изначально планировалось, что численность составил около 400 человек. Но организаторы не исключают, что из-за наплыва добровольцев, "Вега" может перерасти в еще одно подразделение.

Накануне вице-спикер встретился с заместителем председателя Российского военно-исторического общества Николаем Овсиенко. В ходе беседы Панферов отметил, что в расположении батальон будет присутствовать эмблема военно-исторического общества.

Ранее "Сиб.фм" писал, что в настоящее время бойцы «Веги» проходят боевую подготовку и слаживание, после которого они отправятся в зону СВО.

По словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, что члены батальона, как и все остальные мобилизованные, получат все необходимое обмундирование. Вещи и снаряжение будут закуплены за счет средств областного бюджета.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Маргарита Мастеркова

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

49667
Это рекорд: пенсионеры обомлели от объявленной индексации на 2023 год
46379
Лучшее удобрение под зиму: названо бесплатное средство для подкормки кустов
41168
Пенсионеров услышали: пожилых россиян ждет рекордная индексация в 2023 году
23922
Новосибирский юрист Помельцев объяснил отсутствие указа о прекращении мобилизации
20180
Владимир Путин подписал закон об альтернативной службе в период мобилизации
16052
Проживший 20 лет за рубежом пенсионер остался на улице в Новосибирске
15364
Павла Прилучного обвинили в нападении на журналистов