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общество

Генерал Суровикин из Новосибирска отчитался Шойгу об обеспечении мобилизованных

Фото Генерал Суровикин из Новосибирска отчитался Шойгу об обеспечении мобилизованных
Фото Генерал Суровикин из Новосибирска отчитался Шойгу об обеспечении мобилизованных

Фото: Минобороны РФ

Командующий группировкой войск РФ в зоне СВО Сергей Суровикин доложил о достаточном материальном обеспечении мобилизованных граждан.

Призванные в рамках частичной мобилизационной кампании военнослужащие полностью обеспечены всеми видами довольствия. Об этом в своём докладе Сергею Шойгу сообщил командующий группировкой российских войск в зоне спецоперации на Украине, генерал Сергей Суровикин.

«На командном пункте генерал армии Сергей Шойгу заслушал доклад командующего Объединенной группировки российских войск генерала армии Сергея Суровикина по текущей оперативной обстановке, характере действий противника, выполнении российскими войсками боевых задач на различных операционных направлениях, а также отдельно — по вопросам обеспечения всеми видами довольствия прибывших в состав группировки военнослужащих, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации», — сказано в сообщении Министерства обороны РФ.

Кроме того, в ходе инспекции одного из штабных пунктов министр обороны Сергей Шойгу вручил государственные награды за героизм при проведении специальной военной операции. Среди них медали «Золотая Звезда» Героя России, ордена Мужества и другие.

Напомним, ранее генерал Суровикин из Новосибирска назвал напряжённой обстановку в зоне СВО.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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