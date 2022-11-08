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экономика

И работающим, и неработающим: с 1 января 2023 года российских пенсионеров ждёт индексация

Фото И работающим, и неработающим: с 1 января 2023 года российских пенсионеров ждёт индексация
Фото И работающим, и неработающим: с 1 января 2023 года российских пенсионеров ждёт индексация

Фото: pixabay.com

Предстоящую пенсионную индексацию уже назвали рекордной. Эксперты утверждают, что такого ещё не было в истории современной России.

Новые цифры

Индексация затронет все страховые выплаты: пенсии по старости, инвалидности и по потере кормильца, пишет интернет-портал правовой помощи ПравоведГарант.ру. Размер индексации в январе следующего года составит 4,8 процента. С учетом уже проведенной в июне 2022 года внеплановой индексации выплаты по итогам года станут больше на 15 процентов.

Однако рассчитывать на увеличение выплаты смогут лишь неработающие пенсионеры. Средний размер прибавки составит 1000 рублей. Таким образом, средний размер пенсии с января на территории Российской Федерации превысит сумму 22 тысячи рублей. Это максимальный показатель за последние годы.

Фото И работающим, и неработающим: с 1 января 2023 года российских пенсионеров ждёт индексация 2

Где-то больше, где-то меньше

Повышение пенсий по итогам этого года должно на несколько процентов перекрыть уровень инфляции, который, по прогнозам экспертов, будет составлять 12,4 процента. При этом в отдельных регионах России размер прибавки будет больше. Например, в российской столице минимальная пенсия вырастет на две тысячи рублей, и составит уже 23 313 рублей, рассказал заместитель главы Минтруда РФ Андрей Пудов.

Эксперт напомнил, что повышение пенсий возможно благодаря росту двух параметров:

· пенсионного коэффициента – 123, 77 руб.,

· фиксированной выплаты – 7 567,34 руб.

Напоминаем контакты официальных источников информации:

· министерство труда и социальной защиты РФ www.mintrud.gov.ru

· пенсионный фонд РФ www.pfr.gov.ru

 

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Автор:
Оксана Чешенок
журналист

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Россия
Пенсионный фонд
Новосибирск
пенсия
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