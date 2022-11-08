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«Как мне вас жаль»: архивное пророчество Матроны Московское напомнило о Конце света

Фото «Как мне вас жаль»: архивное пророчество Матроны Московское напомнило о Конце света
Фото «Как мне вас жаль»: архивное пророчество Матроны Московское напомнило о Конце света

Фото: pixabay.com

При жизни пророчества Матроны казались фантастикой, местами жутковатой. Многие не хотели верить слепой провидице.

Всё сбылось

Ни царская, ни позже Советская власти не воспринимали пророчества Матроны всерьёз, считая их слухами. Но когда предсказания начали сбываться, сомнений в способностях женщины не осталось. Правда, к этому моменту она уже ушла из жизни (год смерти 1952). Не смотря на гонения Церкви, которые заставили Матрону скрываться, она не озлобилась и любила свою родину самозабвенно. Потому множество пророчеств связано именно с судьбой России. Ей удалось предсказать:

· революцию 1917 года,

· разорение православных храмов и монастырей,

· Великую Отечественную войну (за 5 лет до начала),

· смерть Сталина,

· развал СССР.

Фото «Как мне вас жаль»: архивное пророчество Матроны Московское напомнило о Конце света 2

Туманный конец света

Доподлинно известно, что Матрона Московская свои предсказание не привязывала к точным датам. Потому о конце света она изъяснилась туманно: «Как мне вас жаль, доживете до последних времен. Жизнь будет хуже и хуже. Тяжкая. Придет время, когда перед вами положат крест и хлеб, и скажут – выбирайте!».

В свете событий последних двух лет предсказания звучат мрачно и неоднозначно. Истолковать их можно двояко: «Войны не будет, без войны все умрете. Жертв много будет, все мертвые на земле будут лежать. А еще я вам скажу: вечером все будет на земле, а утром восстанете – все уйдет в землю. Без войны война идет».

Причины апокалипсиса

По словам Матроны, к концу света приведет нежелание людей что-либо делать. Их долго будут обманывать и водить за нос, а они будут, как будто слепы. Из-за этой нравственной слепоты и случится конец света. Сам Апокалипсис начнется из-за того, что люди не смогут выбрать между духовным и материальным. Из-за своих финансовых нужд они и начнут погибать.

Предки ждут нас в раю

Если вас это успокоит, то процитируем слова Матронушки о последствиях конца света: «После конца света все люди попадут в рай и воссоединятся со своими предками», заявила она в беседе со своими родными о конце света.

 

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Автор:
Оксана Чешенок
журналист

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Новосибирск
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