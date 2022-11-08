Каждый второй житель Новосибирска устал от своей работы

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Половине жителей Новосибирска надоела их работа.

51% работников в Новосибирске регулярно ловят себя на мысли, что они устали от работы. В среднем по России этот показатель равен 46%. Об этом сообщает служба исследований hh.ru.

Чаще остальных об усталости от работы заявляют бухгалтеры и юристы (55%) и работники транспорта (52%). Чаще всего такие мысли посещают людей в возрасте 25-34 лет: 49% работающих граждан Новосибирска сообщают, что им надоела их работа. Реже всего такое чувство испытывают люди старше 55 лет (22%).

Женщины жалуются на усталость от работы чаще, чем мужчины: 50% против 41%.

У 40% жителей Новосибирской области мысли об усталости от работы возникают регулярно, но не очень часто. В среднем по России этот показатель равен 42%.

Только 7% новосибирцев не испытывают таких эмоций по отношению к своей работе (в среднем по России — 10%). Чаще всего это представители топ-менеджмента старше 55 лет. Среди мужчин таких респондентов оказалось 12%, а среди женщин – только 9%.

В предыдущем исследовании hh.ru сообщалось, что 70% работников в Новосибирской области не довольны своей зарплатой. Напомним, в 2022 году средняя зарплата в Новосибирске достигла 55 тысяч рублей.