Коридор затмений и Кровавая луна: самые опасные дни для стрижек и косметологии в ноябре 2022

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В ноябре стоит быть особенно осторожным с предстоящими изменениями во внешности. В материале Сиб.фм публикуем календарь благоприятных и неблагоприятных дней для стрижек и косметологии.

Календарь стрижек в ноябре

7 ноября — понедельник, 13 лунный день. Максимально благоприятный день для манипуляций с волосами. Любая стрижка улучшит качество волос и здоровье и даже поможет в решении финансовых вопросов.





— понедельник, 13 лунный день. Максимально благоприятный день для манипуляций с волосами. Любая стрижка улучшит качество волос и здоровье и даже поможет в решении финансовых вопросов. 8 ноября — вторник, 14 лунный день. Стрижка и окрашивание в этот день благоприятно повлияют на рост и здоровье ваших волос. Однако лучше придерживаться естественных причесок.





— вторник, 14 лунный день. Стрижка и окрашивание в этот день благоприятно повлияют на рост и здоровье ваших волос. Однако лучше придерживаться естественных причесок. 9 ноября — среда, 15 лунный день. Стрижка в этот день не отразится негативно на здоровье волос, однако на ваше самочувствие все же повлияет. После стрижки волосы будут расти гораздо медленнее, но укрепятся корни.





— среда, 15 лунный день. Стрижка в этот день не отразится негативно на здоровье волос, однако на ваше самочувствие все же повлияет. После стрижки волосы будут расти гораздо медленнее, но укрепятся корни. 10 ноября — четверг, 16 лунный день. Стрижка в этот день замедлит рост волос, также они могут стать непослушными и начать виться. Кроме того, это негативно отразится на вашем самочувствии.

11 ноября — пятница, 17 лунный день. После стрижки в этот день волосы будут расти медленно, станут непослушными и начнут виться.



— пятница, 17 лунный день. После стрижки в этот день волосы будут расти медленно, станут непослушными и начнут виться. 12 ноября — суббота, 18 лунный день. Стрижка и любые другие манипуляции с волосами в этот день замедлят их рост.





— суббота, 18 лунный день. Стрижка и любые другие манипуляции с волосами в этот день замедлят их рост. 13 ноября — воскресенье, 19 лунный день. Стрижка и любое механическое воздействие на волосы в этот день крайне не рекомендуются.





— воскресенье, 19 лунный день. Стрижка и любое механическое воздействие на волосы в этот день крайне не рекомендуются. 14 ноября — понедельник, 20 лунный день. Несмотря на то, что стрижка в понедельник помогает избавиться от негативных эмоций и улучшить настроение, смена причёски в период убывающей Луны в Раке может ухудшить отношения в семье.





— понедельник, 20 лунный день. Несмотря на то, что стрижка в понедельник помогает избавиться от негативных эмоций и улучшить настроение, смена причёски в период убывающей Луны в Раке может ухудшить отношения в семье. 15 ноября — вторник, 21 лунный день. Если вы хотите добиться долговременного результата, то это прекрасный день для любых манипуляций с волосами.

16 ноября — среда, 22 лунный день. Смена прически особо не скажется на здоровье волос, а вот ваше самочувствие может улучшиться от этого. К тому же волосы станут гуще, и результатом вы останетесь довольны.





— среда, 22 лунный день. Смена прически особо не скажется на здоровье волос, а вот ваше самочувствие может улучшиться от этого. К тому же волосы станут гуще, и результатом вы останетесь довольны. 17 ноября — четверг, 23 лунный день. Стрижка в этот день поможет дольше сохранять новую прическу, однако может негативно повлиять на вашу удачу — возрастет риск неожиданных неприятностей.





— четверг, 23 лунный день. Стрижка в этот день поможет дольше сохранять новую прическу, однако может негативно повлиять на вашу удачу — возрастет риск неожиданных неприятностей. 18 ноября — пятница, 24 лунный день. Новая прическа в этот день сохранится надолго и благоприятно повлияет на здоровье ваших волос, а также на общее самочувствие и общение с окружающими.





— пятница, 24 лунный день. Новая прическа в этот день сохранится надолго и благоприятно повлияет на здоровье ваших волос, а также на общее самочувствие и общение с окружающими. 19 ноября — суббота, 25 лунный день. Убывающая Луна в Деве говорит о том, что стрижка, окрашивание и прочие манипуляции в этот день не отразятся негативно на здоровье и состоянии ваших волос, а также сохранятся надолго.





— суббота, 25 лунный день. Убывающая Луна в Деве говорит о том, что стрижка, окрашивание и прочие манипуляции в этот день не отразятся негативно на здоровье и состоянии ваших волос, а также сохранятся надолго. 20 ноября — воскресенье, 26 лунный день. Крайне не рекомендуется посещать парикмахера в этот день. Любые манипуляции с локонами могут негативно сказаться не только на качестве волос и результате, но и на вашей жизни.

21 ноября — понедельник, 27 лунный день. Этот день считается благоприятным как для стрижки, так и для других манипуляций с волосами.





— понедельник, 27 лунный день. Этот день считается благоприятным как для стрижки, так и для других манипуляций с волосами. 22 ноября — вторник, 28 лунный день. Стрижку в этот день делать не стоит: она может сильно повлиять на качество волос, ваше общее самочувствие и даже продолжительность жизни.





— вторник, 28 лунный день. Стрижку в этот день делать не стоит: она может сильно повлиять на качество волос, ваше общее самочувствие и даже продолжительность жизни. 23 ноября — среда, 29 лунный день. Если ваши волосы тонкие и слабые, или вы хотите подольше сохранить прическу и увеличить объем волос, то стрижка в эти лунные сутки допустима.





— среда, 29 лунный день. Если ваши волосы тонкие и слабые, или вы хотите подольше сохранить прическу и увеличить объем волос, то стрижка в эти лунные сутки допустима. 24 ноября — четверг, 2 лунный день. Стрижка в этот день поможет быстрому росту волос, однако они могут стать непослушными.





— четверг, 2 лунный день. Стрижка в этот день поможет быстрому росту волос, однако они могут стать непослушными. 25 ноября — пятница, 3 лунный день. Локоны после стрижки в этот день будут отрастать очень быстро, но вот результат может вас не порадовать.

26 ноября — суббота, 4 лунный день. Стрижка в этот день благоприятно влияет как на рост, так и на качество волос: они станут меньше сечься.





— суббота, 4 лунный день. Стрижка в этот день благоприятно влияет как на рост, так и на качество волос: они станут меньше сечься. 27 ноября — воскресенье, 4 лунный день. Стрижку в этот день делать не рекомендуется. Волосы отрастут быстро, но станут непослушными, в результате чего ваши планы могут резко сорваться.





— воскресенье, 4 лунный день. Стрижку в этот день делать не рекомендуется. Волосы отрастут быстро, но станут непослушными, в результате чего ваши планы могут резко сорваться. 28 ноября — понедельник, 5 лунный день. Окрашивание и любые манипуляции с волосами в этот день не отразятся на здоровье локонов.





— понедельник, 5 лунный день. Окрашивание и любые манипуляции с волосами в этот день не отразятся на здоровье локонов. 29 ноября — вторник, 6 лунный день. Волосы после стрижки в этот день начнут довольно быстро расти, и в целом новой прической вы будете довольны.





— вторник, 6 лунный день. Волосы после стрижки в этот день начнут довольно быстро расти, и в целом новой прической вы будете довольны. 30 ноября — среда, 7 лунный день. Стрижка и любые другие манипуляции не нанесут особого вреда волосам и вашему самочувствию.



Календарь косметологии в ноябре

8 ноября — неблагоприятное время для косметических процедур на шее, однако массаж кожи лица и тела даст хороший эффект.





— неблагоприятное время для косметических процедур на шее, однако массаж кожи лица и тела даст хороший эффект. 9 ноября — идеальный период для оздоровления кожи головы. Благоприятны массаж и чистка лица, а также перманентный макияж. Маски малоэффективны. Полезны жирные питательные кремы.





— идеальный период для оздоровления кожи головы. Благоприятны массаж и чистка лица, а также перманентный макияж. Маски малоэффективны. Полезны жирные питательные кремы. 10 ноября — благоприятный день для устранения всего лишнего и ненужного. Полезен лифтинг. Рекомендуются водные процедуры и активные физические упражнения.





— благоприятный день для устранения всего лишнего и ненужного. Полезен лифтинг. Рекомендуются водные процедуры и активные физические упражнения. 11 ноября — благоприятное время для массажа всего тела. Желательно провести разгрузочный день, очищение организма. Рекомендуются водные процедуры в сауне, бассейне. Омоложение лица пройдет успешно. Использовать легкие кремы.

12 ноября — косметический уход даст максимальный эффект. Рекомендуются омолаживающие процедуры, очистка организма от токсинов.





— косметический уход даст максимальный эффект. Рекомендуются омолаживающие процедуры, очистка организма от токсинов. 13 ноября — подходящее время для косметических процедур и чистки организма. Полезен мануальный массаж. Омолаживающие упражнения дадут быстрый эффект.





— подходящее время для косметических процедур и чистки организма. Полезен мануальный массаж. Омолаживающие упражнения дадут быстрый эффект. 14 ноября — косметический уход даст максимальный эффект. Рекомендуются омолаживающие процедуры, очистка организма от токсинов.





— косметический уход даст максимальный эффект. Рекомендуются омолаживающие процедуры, очистка организма от токсинов. 15 ноября — процедуры в области лица и шеи благоприятны. Кремы от морщин максимально эффективны. Пилинг и паровые ванночки делать не стоит.





— процедуры в области лица и шеи благоприятны. Кремы от морщин максимально эффективны. Пилинг и паровые ванночки делать не стоит. 16 ноября — благоприятный период для омоложения кожи. Питательные маски и кремы от морщин наиболее полезны. Нежелательно делать пирсинг и прокалывать уши.

17 ноября — лучшее время для посещения косметолога. Рекомендуется уход за ступнями — ванны с травами, удаление мозолей. Рекомендуется начать комплексный уход за кожей лица. Ароматическая косметика особенно благоприятна.





— лучшее время для посещения косметолога. Рекомендуется уход за ступнями — ванны с травами, удаление мозолей. Рекомендуется начать комплексный уход за кожей лица. Ароматическая косметика особенно благоприятна. 18 ноября — кожа восприимчива ко всему новому и полезному. Не стоит удалять волосы и выщипывать брови. Массаж противопоказан. Можно пробовать новые средства по уходу за телом.





— кожа восприимчива ко всему новому и полезному. Не стоит удалять волосы и выщипывать брови. Массаж противопоказан. Можно пробовать новые средства по уходу за телом. 19 ноября — лучшее время для посещения косметолога. Рекомендуется уход за ступнями — ванны с травами, удаление мозолей. Рекомендуется начать комплексный уход за кожей лица. Ароматическая косметика особенно благоприятна.





— лучшее время для посещения косметолога. Рекомендуется уход за ступнями — ванны с травами, удаление мозолей. Рекомендуется начать комплексный уход за кожей лица. Ароматическая косметика особенно благоприятна. 20 ноября — кожа не восприимчива к внешнему воздействию. Массаж всего тела и лечебная гимнастика для глаз окажут благоприятное воздействие. Средства по уходу за кожей малоэффективны.





— кожа не восприимчива к внешнему воздействию. Массаж всего тела и лечебная гимнастика для глаз окажут благоприятное воздействие. Средства по уходу за кожей малоэффективны. 21 ноября — активна зона лица. Эффективны процедуры в области лица и шеи. Рекомендуется общий массаж. Полезна ароматерапия.





22 ноября — благоприятный период для мягкого ухода за зоной груди и шеи. Использовать только натуральную косметику. Эффективен уход за зоной декольте.





— благоприятный период для мягкого ухода за зоной груди и шеи. Использовать только натуральную косметику. Эффективен уход за зоной декольте. 23 ноября — время благоприятное для питания и очищения кожи. Полезен массаж всего тела с ароматическими маслами. Очищение кожи проходит успешно.





— время благоприятное для питания и очищения кожи. Полезен массаж всего тела с ароматическими маслами. Очищение кожи проходит успешно. 24 ноября — активна зона бедер. Полезны питательные маски, антицеллюлитный массаж. Необходимо использовать только натуральные средства.





— активна зона бедер. Полезны питательные маски, антицеллюлитный массаж. Необходимо использовать только натуральные средства. 25 ноября — подходящее время для ухода за проблемными зонами. Рекомендуется антицеллюлитный массаж со скрабами из морской соли, меда, шоколада, эфирных масел.





— подходящее время для ухода за проблемными зонами. Рекомендуется антицеллюлитный массаж со скрабами из морской соли, меда, шоколада, эфирных масел. 26 ноября — хорошее время для ухода за кожей и эпиляции. Питательные маски и омолаживающие процедуры эффективны.

27 ноября — рубцы плохо заживают. Увлажняющие и питательные маски и крема оказывают благотворное действие. Полезны омолаживающие процедуры. Воздержитесь от эпиляции.





— рубцы плохо заживают. Увлажняющие и питательные маски и крема оказывают благотворное действие. Полезны омолаживающие процедуры. Воздержитесь от эпиляции. 28 ноября — усилен эффект от ухода за кожей. Полезны увлажняющие маски с витаминами и травами, массаж стоп и кистей рук.





— усилен эффект от ухода за кожей. Полезны увлажняющие маски с витаминами и травами, массаж стоп и кистей рук. 29 ноября — уязвима область глаз. Подходящее время для массажа. Полезны увлажняющие кремы и маски, травяные настои. Цитрусовые в составе масок особенно целебны.





— уязвима область глаз. Подходящее время для массажа. Полезны увлажняющие кремы и маски, травяные настои. Цитрусовые в составе масок особенно целебны. 30 ноября — кожа особенно уязвима. Имеется риск раздражений. Хорошее время для похода к массажисту и в бассейн.

Ранее Сиб.фм опубликовал календарь бьюти-процедур. Напомним о стрижках, которые добавляют возраста всем женщинам, а какие принесут успех и богатство.

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