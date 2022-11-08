Лучшим хосписом РФ выбрали больницу в Волховском районе

Фото с сайта unsplash.com, носит иллюстративный характер; фото из сообщества «Хоспис ГБУЗ ЛО "Волховская межрайонная больница"» ВКонтакте
Волховская межрайонная больница стала лучшим хосписом России.
В ноябре в Сеченовском университете Москвы прошла VIII Ежегодная конференция с международным участием «Развитие паллиативной помощи взрослым и детям». В рамках мероприятия коллектив хосписа Волховской межрайонной больницы объявили лучшим по России за 2022 год.
Как рассказали в комитете по здравоохранению Ленобласти, коллектив медучреждения получил почётную грамоту Ассоциации профессиональных участников хосписной помощи — её вручили заведующей хосписа Наталье Максимовой.
Во время награждения эксперты конференции отметили значительный вклад больницы в развитие паллиативной помощи в стране, а также высокий профессионализм работников, приверженность принципам хосписной помощи и гуманизм.
Как сообщает online.47, сотрудников хосписа за их труд и отношение к делу поблагодарила главный внештатный специалист по паллиативной помощи Минздрава РФ Диана Невзорова.
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