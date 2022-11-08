Метрополитен Новосибирска закончил остекление эстакады через Обь

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Рабочие отремонтировали эстакаду метромоста через Обь в Новосибирске.

В ноябре 2022 года новосибирский метрополитен отремонтировал эстакаду метромоста ровно в заявленный срок. Об этом сообщает пресс-служба транспортной системы.

Работы велись в три этапа: от станции «Спортивная» в сторону реки Обь, в сторону портала и во направлению к станции «Студенческая». За время работ заменили около 400 стёкол толщиной 6 миллиметров. Ранее их разбивали вандалы. Метрополитен планирует пресекать дальнейшие акты вандализма с помощью камер наблюдения.

Также рабочие покрасили поручни ходовых мостиков и обработали специальной пропиткой железобетонные конструкции.

Напомним, на совещании в начале ноября 2022 года депутаты Законодательного собрания Новосибирской области обсудили расширение веток метро. По оценкам подрядчика, чтобы продолжать строить новые станции, необходимы еще более 20 миллиардов рублей.

По данным руководителя муниципального предприятия «Метро мир» Александра Мысика и руководителя Новосибирского метрополитена Аркадия Чмыхайло, станцию «Спортивная» откроют в декабре 2022 года.