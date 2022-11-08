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На Госуслугах можно оформить выплаты мобилизованным и членам их семей в НСО

Фото На Госуслугах можно оформить выплаты мобилизованным и членам их семей в НСО
Фото На Госуслугах можно оформить выплаты мобилизованным и членам их семей в НСО

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирской области вступил в силу региональный закон о предоставлении мер социальной поддержки гражданам, подвергнувшимся частичной мобилизации в Вооруженные Силы РФ.

В силу вступил закон, разработанный по поручению Губернатора Новосибирской области, предусматривает пакет мер поддержки для семей военнослужащих, мобилизованных, начиная с 21 сентября 2022 года, о чем во вторник, 8 ноября, в ходе брифинга рассказала министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева,

«Соответствующие постановления приняты Правительством региона, закон вступил в силу. Совместно с министерством цифрового развития и связи мы предусмотрели возможность получить выплату на основании одного документа – заявления. Их прием начат, как в МФЦ и центрах социальной поддержки региона, так и дистанционно, при помощи технических устройств. Уже порядка 2,5 тысяч заявлений на предоставление данных мер поддержки», – прокомментировала Бахарева.

Министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь отметил, что все услуги выведены на портал Госуслуг и доступны для получения.

«Чтобы заявиться на услугу, необходимо подать заявление в электронном виде, в котором указываются персональные данные по человеку и определенные дополнительные данные: например, данные об образовательном учреждении, которое посещает ребенок, и другие. Далее заявление поступает в соответствующее ведомство для принятия решения о назначении той или иной меры господдержки. На сайте Правительства Новосибирской области есть прямые ссылки на получение данных услуг», – рассказал министр.

Законом предусмотрено установление следующих мер социальной поддержки, предоставляемых военнослужащим и членам их семей на период их частичной мобилизации: компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 50%, обеспечение питанием на льготных условиях школьников с 5 по 11 классы, 100% компенсация родительской платы за детский сад.

Ранее Сиб.фм подробно рассказывал о выплатах мобилизованным.

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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