Ненавидят, но терпят: 5 женских привычек, которые раздражают всех мужчин

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Если бы не эти привычки, женщины были бы самыми совершенными существами на планете — заявили читатели известного мужского журнала MAXIM во время опроса о раздражающих женских привычках. Публикуем пять самых отвратительных из них.

1. Пользуется моей бритвой

«Я даже специально купил ей набор розовых бритв и сказал: «Смотри, дорогая, я купил тебе набор розовых бритв! Теперь ты можешь не пользоваться моей!» Неужели я неясно выразился?», возмущённо заявил один из опрошенных мужчин.

2. Долго собирается

Пять минут в женском понимании длятся от 20 до 40 минут. Фраза «я почти готова» означает, что лучше снять шапку и куртку и присесть в прихожей.

3. Съедает мою порцию

При заказе блюд в ресторане (кафе, баре или даже дома) отказывается есть, а потом по кусочку съедает всё из моей тарелки, раздражённо рассказывают многие мужчины. И дело тут совсем не в том, что жалко, а в принципе. Хотя, среди моих знакомых есть пара, которая всю жизнь ест (в любом месте и даже дома) из одной тарелки – такая семейная фишка.

4. Постоянно задаёт вопрос «я не толстая?»

Причем, сам по себе ответ её не интересует, переубедить её в обратном не реально, утверждают опытные мужья. Но завидное постоянство этого вопроса сильно раздражает их.

5. Общается намёками

Вместо того чтобы прямо сказать, что 25-го числа у вас пять лет совместного владения котом, она еще месяц назад рассказала, что Лене из бухгалтерии муж на рождение ребенка подарил кулон в виде золотого младенца с глазами-бриллиантами. А после этого решила, что ты сам догадаешься подарить ей кулон в виде кота с глазами-бриллиантами. Но ты забыл про юбилей. Да еще и принес зачем-то пачку сосисок, бессердечный ты человек. Ну и ешь теперь эти сосиски со своим любимым котом, рассказал один из читателей мужского журнала MAXIM.

Милые Леди, теперь вы знаете, что раздражает в нас наших же мужчин. Эти знания можно превратить в мощное женское оружие. А как? Об этом знает любая мудрая женщина.