От мужчин нет отбоя: соседка проболталась, какие 5 слов всегда говорит ухажерам

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Опытные соблазнительницы при общении с мужчинами делают упор на фразы, которые воздействуют сразу на две мужские головы: «верхнюю» и «нижнюю». Как сделать такой крутой словарный «замес», разбираемся вместе с экспертами в области мужской психологии и заслуженными, народными «специалистками» по соблазнению мужчин.

Слушай опытных!

Не зря психологам платят деньги, свои наблюдения за нами они трансформируют в «выжимку» ценной информации. Так, современные целители уставших наших душ выделили пять фраз-крючков, на которые ловятся желанные прЫнцы:

1. «ТЫ ЛУЧШИЙ!»

Правда, эту фразу надо разворачивать, исходя из личных качеств мужчины, к примеру:

· ты лучший, потому что не скупишься и даришь мне бриллианты;

· ты лучший, потому что хорошо справляешься с работой по дому.

Хвалить мужчину следует только за конкретные поступки.

2. «УВАЖАЮ ТЕБЯ, КАК МУЖЧИНУ!»

Предварительно протестируйте эту фразу:

· если произнести её для вас не сложно, значит, вы действительно так думаете и умеете искренне выражать свои чувства;

· если вам тяжело проговорить эти слова, то полезно будет задуматься, почему так происходит.

3. «ТЫ МОЙ ЗАЩИТНИК»

Допустимые варианты:

· помощник,

· рыцарь,

· оберег,

· спаситель.

Мужчина почувствует себя настоящим «самцом». На его подкорке отложится мысль, что женщина без него пропадет, и что он нужен своей партнерше.

4. «ТЫ ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК!»

Ещё старик Фрейд любил говаривать: жизнь мужчины крутится вокруг его члена. Посему, хвалите своего партнера до секса, во время секса и после него. Перехвалить в этом деле невозможно. «Давите» на его самцовость по полной программе.

5. «Я В ТЕБЯ ВЕРЮ» (у тебя всё получится)

Не кидайтесь решать его проблемы, не ищите ему новую работу и, тем более, не раскрывайте свой кошелек. Просто чаще говорите, что он сам справится, и все у него получится.

Фразы-убийцы

Также как вышеизложенный список желанных слов для мужских ушей, существуют и запретные фразы. Их тоже важно знать, чтобы сохранить долгие и теплые отношения:

· «Не переживай! Все фигня, главное — здоровье! Что ты нюни распустил?! Ты мужик или где?!»

· «Ты, как мужчина – полный ноль»

· «Мне надо с тобой поговорить» (замена — «Мне нужен твой совет»)

· «А вот у Кати/Светы/Любы муж, вон, какой молодец, вот чего достиг...»

· «Ты мне никогда ни в чём не помогаешь, ничего не делаешь/не даришь...» (замена — «Любимый, помоги мне пожалуйста вот в этом...»)

· «Я же тебе говорила!» (замена — «Как ты думаешь, а если мы сделаем вот так...?»)