От мужчин нет отбоя: соседка проболталась, какие 5 слов всегда говорит ухажерам

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Опытные соблазнительницы при общении с мужчинами делают упор на фразы, которые воздействуют сразу на две мужские головы: «верхнюю» и «нижнюю». Как сделать такой крутой словарный «замес», разбираемся вместе с экспертами в области мужской психологии и заслуженными, народными «специалистками» по соблазнению мужчин.
Не зря психологам платят деньги, свои наблюдения за нами они трансформируют в «выжимку» ценной информации. Так, современные целители уставших наших душ выделили пять фраз-крючков, на которые ловятся желанные прЫнцы:
Правда, эту фразу надо разворачивать, исходя из личных качеств мужчины, к примеру:
· ты лучший, потому что не скупишься и даришь мне бриллианты;
· ты лучший, потому что хорошо справляешься с работой по дому.
Хвалить мужчину следует только за конкретные поступки.
Предварительно протестируйте эту фразу:
· если произнести её для вас не сложно, значит, вы действительно так думаете и умеете искренне выражать свои чувства;
· если вам тяжело проговорить эти слова, то полезно будет задуматься, почему так происходит.
Допустимые варианты:
· помощник,
· рыцарь,
· оберег,
· спаситель.
Мужчина почувствует себя настоящим «самцом». На его подкорке отложится мысль, что женщина без него пропадет, и что он нужен своей партнерше.
Ещё старик Фрейд любил говаривать: жизнь мужчины крутится вокруг его члена. Посему, хвалите своего партнера до секса, во время секса и после него. Перехвалить в этом деле невозможно. «Давите» на его самцовость по полной программе.
Не кидайтесь решать его проблемы, не ищите ему новую работу и, тем более, не раскрывайте свой кошелек. Просто чаще говорите, что он сам справится, и все у него получится.
Также как вышеизложенный список желанных слов для мужских ушей, существуют и запретные фразы. Их тоже важно знать, чтобы сохранить долгие и теплые отношения:
· «Не переживай! Все фигня, главное — здоровье! Что ты нюни распустил?! Ты мужик или где?!»
· «Ты, как мужчина – полный ноль»
· «Мне надо с тобой поговорить» (замена — «Мне нужен твой совет»)
· «А вот у Кати/Светы/Любы муж, вон, какой молодец, вот чего достиг...»
· «Ты мне никогда ни в чём не помогаешь, ничего не делаешь/не даришь...» (замена — «Любимый, помоги мне пожалуйста вот в этом...»)
· «Я же тебе говорила!» (замена — «Как ты думаешь, а если мы сделаем вот так...?»)
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