Отмена выплаты на детей до 1,5 лет: россиян предупредили о новом правиле

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Россиянам рассказали о важном изменении, касающегося выплаты пособий на детей. Какую выплату будут получать родители в следующем году — выяснил Сиб.фм.

В рамках исполнения поручения Президента с 1 января 2023 года вводится универсальное пособие, которое поспособствует ряду изменений. Они коснутся пособий по уходу за ребенком до полутора лет. Если женщина до декрета работала, то она продолжит получать выплату в старом формате. Кроме того, согласно новым правилам, пособие на детей до 17 лет будет начисляться семьям с низким доходом, а также беременным женщинам, которые встали на учет в ранние сроки. Дополнительно унифицируются правила выплат детям до трех лет — это позволит получать поддержку из бюджета родителям вторых, третьих и последующих детей во всех регионах. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков.

Новое пособие объединит:

выплату для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки,

пособие для незастрахованных по уходу за ребенком до 1,5 лет,

выплату на первого ребенка, которая предоставляется из бюджета во всех регионах,

выплату на третьего ребенка из бюджета, которая есть в 78 регионах и предоставляется по разным правилам,

пособие на детей от 3 до 8 лет, которое выплачивается органами социальной защиты,

пособие на детей от 8 до 17 лет, которое выплачивается ПФР.

Универсальное пособие будет предоставляться семьям с доходами ниже одного прожиточного минимума на человека с применением комплексной оценки нуждаемости. Размер пособия составит 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума. В среднем по стране в 2023 году это составит 7000, 10 500 и 14 000 рублей. Кроме того, вводится дополнительное направление использования средств материнского капитала – семьи с доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека смогут оформить ежемесячную выплату в размере 1 прожиточного минимума на ребенка вне зависимости от очередности рождения ребенка. Сейчас такое право есть только на второго ребенка.

«Универсальное пособие будет выплачиваться семьям, в которых воспитывается порядка 10 млн детей, на него будет направлено 1,7 трлн рублей из федерального и регионального бюджетов. Благодаря решению будет увеличен размер выплат для нуждающихся беременных женщин. Он будет составлять не 50% прожиточного минимума как сейчас, а 50, 75 или 100% прожиточного минимума трудоспособного – то есть, увеличится до 15,7 тыс. рублей в среднем по стране. Родителям, воспитывающим детей до 3 лет и находящимся в трудной финансовой ситуации, будет доступна поддержка из бюджета вне зависимости от очередности рождения ребенка. Кроме того, для семей с доходом ниже 2 прожиточных минимумов вводится возможность оформить дополнительную выплату из материнского капитала на детей до 3 лет также вне зависимости от очередности рождения ребенка без комплексной оценки нуждаемости. При этом семьи смогут получать одновременно и две выплаты – и из бюджета, и из средств материнского капитала. В таком случае размер ежемесячной поддержки на ребенка составит в среднем по стране 28 000 рублей», – отметил Антон Котяков.

Заявление на оформление универсального пособия и выплат из материнского капитала на любого ребенка в возрасте до 3 лет вне зависимости от очередности рождения можно будет подать с 1 января 2023 года. Всех детей в семье в возрасте до 17 лет можно будет указать в одном заявлении и оформить одним заявлением выплату сразу на каждого ребенка. Таким образом, с 1 января 2023 года будет выстроена целостная система поддержки малообеспеченных семей с детьми с охватом всех нуждающихся детей вне зависимости от региона проживания и очередности рождения, по единым правилам и через единого оператора.

Ранее, Сиб.фм писал о том, какие справки нужны в ПФР, чтобы не получить отказ в пособии. Какие выплаты выросли и на сколько, а также ПФР перечислит россиянам сразу четыре выплаты.

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