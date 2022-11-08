Отмена выплаты на детей до 1,5 лет: россиян предупредили о новом правиле

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Россиянам рассказали о важном изменении, касающегося выплаты пособий на детей. Какую выплату будут получать родители в следующем году — выяснил Сиб.фм.
В рамках исполнения поручения Президента с 1 января 2023 года вводится универсальное пособие, которое поспособствует ряду изменений. Они коснутся пособий по уходу за ребенком до полутора лет. Если женщина до декрета работала, то она продолжит получать выплату в старом формате. Кроме того, согласно новым правилам, пособие на детей до 17 лет будет начисляться семьям с низким доходом, а также беременным женщинам, которые встали на учет в ранние сроки. Дополнительно унифицируются правила выплат детям до трех лет — это позволит получать поддержку из бюджета родителям вторых, третьих и последующих детей во всех регионах. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков.
Новое пособие объединит:
Универсальное пособие будет предоставляться семьям с доходами ниже одного прожиточного минимума на человека с применением комплексной оценки нуждаемости. Размер пособия составит 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума. В среднем по стране в 2023 году это составит 7000, 10 500 и 14 000 рублей. Кроме того, вводится дополнительное направление использования средств материнского капитала – семьи с доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека смогут оформить ежемесячную выплату в размере 1 прожиточного минимума на ребенка вне зависимости от очередности рождения ребенка. Сейчас такое право есть только на второго ребенка.
«Универсальное пособие будет выплачиваться семьям, в которых воспитывается порядка 10 млн детей, на него будет направлено 1,7 трлн рублей из федерального и регионального бюджетов. Благодаря решению будет увеличен размер выплат для нуждающихся беременных женщин. Он будет составлять не 50% прожиточного минимума как сейчас, а 50, 75 или 100% прожиточного минимума трудоспособного – то есть, увеличится до 15,7 тыс. рублей в среднем по стране. Родителям, воспитывающим детей до 3 лет и находящимся в трудной финансовой ситуации, будет доступна поддержка из бюджета вне зависимости от очередности рождения ребенка. Кроме того, для семей с доходом ниже 2 прожиточных минимумов вводится возможность оформить дополнительную выплату из материнского капитала на детей до 3 лет также вне зависимости от очередности рождения ребенка без комплексной оценки нуждаемости. При этом семьи смогут получать одновременно и две выплаты – и из бюджета, и из средств материнского капитала. В таком случае размер ежемесячной поддержки на ребенка составит в среднем по стране 28 000 рублей», – отметил Антон Котяков.
Заявление на оформление универсального пособия и выплат из материнского капитала на любого ребенка в возрасте до 3 лет вне зависимости от очередности рождения можно будет подать с 1 января 2023 года. Всех детей в семье в возрасте до 17 лет можно будет указать в одном заявлении и оформить одним заявлением выплату сразу на каждого ребенка. Таким образом, с 1 января 2023 года будет выстроена целостная система поддержки малообеспеченных семей с детьми с охватом всех нуждающихся детей вне зависимости от региона проживания и очередности рождения, по единым правилам и через единого оператора.
Ранее, Сиб.фм писал о том, какие справки нужны в ПФР, чтобы не получить отказ в пособии. Какие выплаты выросли и на сколько, а также ПФР перечислит россиянам сразу четыре выплаты.
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