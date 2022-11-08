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Отменить любые празднования Нового года 2023: в Госдуме назрел вопрос

Фото Отменить любые празднования Нового года 2023: в Госдуме назрел вопрос
Фото Отменить любые празднования Нового года 2023: в Госдуме назрел вопрос

Freepik, authors: ljubaphoto, Stas-Bejsov, Anton Skripachev

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин призвал обсудить отказ от новогодних мероприятий в 2023 году.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить отказ от новогодних мероприятий в 2023 году. Соответствующий опрос он запустил в своем телеграмм-канале.

«Предлагаю обсудить: вы поддерживаете отказ от новогодних мероприятий — корпоративов, концертов, салютов?» — написал он, предоставив варианты ответа на вопрос.

В частности, политик вынес на голосование три варианта ответа — «отменить любые празднования», «праздновать в обычном порядке» или «оставить только детские праздники и новогодние елки».

Фото Отменить любые празднования Нового года 2023: в Госдуме назрел вопрос 2

На момент написания новости в голосовании принял участие 70 251 подписчик. Отмену любых празднований поддержали 23% проголосовавших, еще 66% согласились оставить только детские праздники. Праздновать как обычно захотели 11% участников голосования.

Социолог, президент «Фонда социальных исследований» Владимир Звоновский, комментируя предварительные результаты опроса спикера нижней палаты парламента, поставил под вопрос репрезентативность опроса.

«Вероятность того, что правительство РФ решит отменить новогодние мероприятия не исключена, но и не высока. Что касается опроса, то предполагаю, что в нем приняли участие в основном те, кому в принципе не интересны праздничные мероприятия. Не стоит исключать респондентов-ботов и пенсионеров, для которых шумные и поздние мероприятия не особо интересны. В целом, порядка 60% россиян пропускают новогодние гуляния и не ходят на концерты и салюты. Остальные дожидаются боя курантов и ложатся спать. Часть из них действительно посещают главную площадь города либо общественные концерты. Но это касается небольшого количества людей, которые вряд ли принимали участие в опросе Володина», – сказал Владимир Звоновский, добавив, что просто взять и сократить праздничные выходные тоже нельзя.

Фото Отменить любые празднования Нового года 2023: в Госдуме назрел вопрос 3

«Это технически непросто сделать. Например, если педагогов обяжут выйти на работу раньше, то учебным заведениям практически полностью необходимо будет переделать учебный план, что вызовет определенные сложности», – уверен он.

Напомним, что до этого примерно 15 российских регионов в свете проведения частичной мобилизации приняли решение сократить или полностью отказаться от проведения новогодних праздников в городах. Сохраненные деньги было предложено передать на помощь призванным и их родным. В некоторых городах изменили форму проведения гуляний, отменив установку праздничного освещения городов или фейерверки, в то же время сохранив новогодние утренники и елки для детей.

Ранее Сиб.фм писал о том, сколько дней будут отдыхать россияне на новогодние праздники. Напомним, что эксперты назвали товары, которые точно подорожают перед Новым годом, а также стало известно кому 2023 год принесет счастье и глобальные перемены.

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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