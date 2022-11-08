По 195 тысяч мобилизованным: кому положена единовременная выплата от Путина в ноябре 2022

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На днях Президент Путин подписал Указ от 02.11.2022 № 787 "О единовременной денежной выплате военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации". Полный текст можно прочесть на официальном интернет-портале правовой информации. Анализируем текст президентского Указа вместе.

Получат не все

Сразу оговоримся, что единовременную выплату в размере 195 тысяч рублей, согласно Указу № 787, получат не все мобилизованные, а лишь те, кто добровольно заключил контракт о прохождении службы в ВС РФ сроком не менее 1 года. Аналогичная выплата будет положена военнослужащему по призыву, если он добровольно заключит контракт на срок от 1 года. Выплата назначается, если контракт заключен в период после 21 сентября 2022 года.

Правительство определяет сроки выплат

Итак, мы с вами уже выяснили, что основание для назначения новой единовременной выплаты — не сам призыв по мобилизации или на срочную службу, а заключение добровольного контракта. После подписания контракта выплата будет назначаться по линии Министерства Обороны РФ. Точный порядок и сроки перечисления выплаты определит Правительство РФ (это прописано в Указе № 787).

Существует определённый порядок: если вдруг будут прекращены боевые действия в зоне СВО, мобилизованных по призыву могут сразу уволить и отправить по домам. Но после заключения контракта это будет невозможно, так как мобилизованному придется отслужить весь срок, закреплённый в его контракте.

Ежемесячные выплаты

Что касается постоянной (ежемесячной) выплаты (содержания) для мобилизованных, то ясности в этом вопросе мало. На сегодняшний день, военные и финансовые эксперты оценили примерную сумму ежемесячного довольствия рядовых в 150 тыс. рублей, написал портал GoGov.ru в своей недавней публикации: https://gogov.ru/articles/mobilization-betefits/mob-195000-1103