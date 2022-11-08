Почти 120 тысяч перевели жители РФ для лечения несуществующего ребёнка

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Жители Красноярского края и других регионов отправили больше 115 тысяч на операцию для тяжелобольного ребёнка, которого не существовало.

8 ноября в краевой полиции сообщили о 12 красноярцах, которые стали жертвами мошенника из Омска: они отправили от 4 до 25 тысяч для лечения тяжелобольного ребёнка, информацию о котором увидели в сети. Позже выяснилось, что малыша не существовало — все перечисленные деньги ушли на счёт 28-летнего мужчины из Омска.

В соцсетях мошенник писал, что ребёнку требуется срочная операция, но семья не может оплатить лечение из-за потери кормильца. В сумме он получил больше 115 тысяч рублей.

Как уточняет «Проспект Мира», омича уже задержали в родном городе.