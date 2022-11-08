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общество

Почти 120 тысяч перевели жители РФ для лечения несуществующего ребёнка

Фото Почти 120 тысяч перевели жители РФ для лечения несуществующего ребёнка
Фото Почти 120 тысяч перевели жители РФ для лечения несуществующего ребёнка

Фото с сайта unsplash.com, носит иллюстративный характер

Жители Красноярского края и других регионов отправили больше 115 тысяч на операцию для тяжелобольного ребёнка, которого не существовало.

8 ноября в краевой полиции сообщили о 12 красноярцах, которые стали жертвами мошенника из Омска: они отправили от 4 до 25 тысяч для лечения тяжелобольного ребёнка, информацию о котором увидели в сети. Позже выяснилось, что малыша не существовало — все перечисленные деньги ушли на счёт 28-летнего мужчины из Омска.

В соцсетях мошенник писал, что ребёнку требуется срочная операция, но семья не может оплатить лечение из-за потери кормильца. В сумме он получил больше 115 тысяч рублей.

Как уточняет «Проспект Мира», омича уже задержали в родном городе.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Теги

Новосибирская область
мошенничество
Красноярский край
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