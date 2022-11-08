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Полное лунное затмение 8 ноября 2022: где и во сколько смотреть трансляцию

Фото Полное лунное затмение 8 ноября 2022: где и во сколько смотреть трансляцию
Фото Полное лунное затмение 8 ноября 2022: где и во сколько смотреть трансляцию

Freepik, authors: Armastas, Rogerio Peccioli, Sjo, RomoloTavani, Anantha Jois

Последнее затмение Луны в текущем году начнется в 13:59 (по мск) и завершится практически через шесть часов в 16:42.

Полное лунное затмение 8 ноября будет длиться почти 6 часов, точнее – 5 часов 54 минуты 40,6 секунд. Особенность затмения в том, что Луна покроет Уран в 18:56 по новосибирскому времени.

«В 19:35 Уран покажется с другой стороны от лунного диска, который при этом еще на 22% будет находиться в земной тени», — рассказал Олег Кашин.

Фото Полное лунное затмение 8 ноября 2022: где и во сколько смотреть трансляцию 2

Кроме того, Луна 8 ноября будет красной в тот период, когда будет проходить северную часть тени Земли, с 13:17 до 14:42. Увидеть затмение можно будет над Тихим океаном, большей частью Северной Америки. На восходящей Луне за затмением будут следить из Австралии, Азии и крайнего северо-востока Европы. На заходящей Луне посмотреть затмение смогут жители Южной Америки и восточной части Северной Америки.

В России смогут полностью увидеть его жители Сахалина, Камчатки, Амурской области, Чукотки, Хабаровского края, Приморского края, Центральной и Восточной Якутии, Забайкалья. В Центральной Сибири затмение увидят на восходе Луны. В Западной Сибири, на Востоке Казахстана могут наблюдать выход Луны из тени Земли – на восходе. Окончание затмения застанут жители Урала, Архангельской и Мурманской области.

Фото Полное лунное затмение 8 ноября 2022: где и во сколько смотреть трансляцию 3

Точное время лунного затмения по московскому времени:

  • Начало полутеневого затмения: 11 часов 2 минуты.
  • Начало частного затмения: 12 часов 9 минут.
  • Полное затмение (начало): 13 часов 17 минут.
  • Момент наибольшей фазы: 13 часов 59 минут.
  • Окончание полного затмения: 14 часов 42 минуты.
  • Конец частного затмения: 15 часов 49 минут.
  • Окончание полутеневого затмения: 16 часов 56 минут.

В Новосибирске по местному времени лунное затмение будет в 17:30. Посмотреть его можно онлайн. Из тени Земли Луна начнет выходить в 18:45 местного времени, и в 19:50 полностью выйдет.

Фото Полное лунное затмение 8 ноября 2022: где и во сколько смотреть трансляцию 4

Отметим, что лунное затмение называют «Кровавой Луной» из-за красноватого оттенка, который приобретает Луна при полном затмении. 8 ноября 2022 года произойдет именно такое событие — Луна полностью затмится и станет красной.

Предстоящее лунное затмение, по мнению астрологов, покажет способность человека следовать задачам Северного узла в знаке Тельца: строить красивый, комфортный, устойчивый мир вокруг себя, иметь стабильный финансовый доход и надежные отношения с другими людьми, опираясь на накопленные ресурсы Южного лунного узла знака Скорпиона: волевые качества, личную силу, способность бороться, преодолевать кризисы и держать баланс материального и духовного. И так как лунное затмение окажется включенным в итоговую квадратуру Сатурна и Урана, оно станет финальным в череде преобразований жизни каждого человека.

Фото Полное лунное затмение 8 ноября 2022: где и во сколько смотреть трансляцию 5

В случае, если человек успешно справился с поставленной задачей и успешно реформировали свой жизненный фундамент за последние два года (особенно Тельцы, Скорпионы, Водолеи и Львы), то в это лунное затмение мы почувствуем внутреннюю готовность к новой жизни.

В случае, если человек так и не решился на перемены в своей жизни, продолжил плыть по течению в ожидании лучшего будущего, лунное затмение может устроить настоящую встряску, чистку, обрушив на вас финальный нокаутирующий удар Сатурна и Урана, чтобы заставить нас проснуться и начать действовать.

Ранее Сиб.фм писал о том, что астрологи рассказали, что важно сделать в коридор затмений. Напомним, как ретроградный Меркурий портит планы, а также стало известно, чем опасно роковое полнолуние.

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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