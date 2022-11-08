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общество

Пульмонолог назвал противопоказания к посещению бани

Фото Пульмонолог назвал противопоказания к посещению бани
Фото Пульмонолог назвал противопоказания к посещению бани

Фото: Shutterstock

Одно из главных правил — не засиживаться в бане, считает эксперт.

Врач-пульмонолог Олег Абакумов рассказал о главных противопоказаниях к посещению бани. Об этом эксперт сообщил в разговоре с NEWS.ru. В первую очередь следует покидать баню сразу после того, как нахождение в ней начнёт приносить дискомфорт, сказал специалист.

Кроме того, противопоказаниями к посещению бани являются высокая температура тела, инфекционные поражения, особенно на коже, гипертония и другие сердечно-сосудистые заболевания, а также астма, беременность, эпилепсия и склонность к образованию тромбов.

«Оптимальная температура в бане — от 60 до 90 градусов Цельсия. Чтобы достичь этого уровня, на камни льют воду. Тогда в парной «воцаряется» нужный уровень влажности. Что касается поливания камней различными отварами, я бы не рекомендовал этого делать. Во-первых не все они безопасны для организма», — добавил Олег Абакумов.

Кроме того, лить на камни хмельные напитки ради приятного аромата также не стоит. Так, в пиве содержатся твердые смолы, которые являются канцерогенами, а в квасе иногда присутствует сера. Такими испарениями дышать может быть вредно, подчеркнул Абакумов.

Напомним, ранее в Новосибирске выставили на продажу теплоход с баней за 11,9 млн рублей.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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