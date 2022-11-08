Разбогатеют и сыграют свадьбу: 3 знака Зодиака ждёт неземное счастье в год Кролика 2023

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Финансовый и любовный (свадебный) гороскопы, но наблюдениям астрологов, самые популярные среди других прогнозов. Грядущий 2023 год Чёрного Водяного Кролика подарит трём знакам Зодиакального круга небывалый подъём в двух важнейших сферах жизни.

И деньги, и любовь

Многие российские астрологи уверены, что богачами станут три знака Зодиака. На них в буквальном смысле в 2023 году обрушится финансовый поток. Но звёзды решили отсыпать будущим Илонам Маскам ещё и щедрую горсть любви.

РАК

Если представители этого знака послушают свою интуицию и сменят профессию в 2023 году, то смогут хорошо заработать. Конечно, это будет не очень простой путь. Но Рак способен его осилить, ведь желание повысить уровень своей жизни очень велик. В личных отношениях настанет момент сказать «прощай» отжившим отношениям. Грустить Раки будут немного. В награду они получат любовь всей жизни.

ДЕВА

Людей, рождённых под этим знаком, в грядущем 2023 году ждут глобальные перемены. Появится шанс показать миру накопленный потенциал. Им доверят ответственный проект, гонорар за который значительно увеличит их бюджет. На любовном фронте их ждёт крушение старых жизненных установок. Но переосмысление своего поведения, позволит рассмотреть в своём окружении того самого человека, с которым один раз и на всю жизнь.

БЛИЗНЕЦЫ

Жизнь кардинально изменится лишь в случае, если представители этого знака пойдут на риск. Вероятно, придётся уйти с нелюбимой работы и даже переехать в другой город. В новой обстановке откроются и новые, более широкие возможности. Более того, именно в новом месте они встретят человека, с которым захотят связаться свою судьбу.

Красивые даты для свадьбы в 2023 году

Многие пары целенаправленно выбирают красивую дату, которая будет оригинально смотреться в документах и в свадебных приглашениях. Выбрать такую можно следующими способами:

· число дня и года совпадает: в новом 2023 году будет сразу 12 таких дат: 23.01.23, 23.02.23, 23.04.23, 23.05.23, 23.06.23, 20.07.20, 23.08.23, 23.09.23, 23.10.23, 23.11.23, 23.12.23;

· совпадает число дня и месяца: например, 02.02.23, 03.03.23, 04.04.23 и так далее до конца года;

· сложение чисел: для этого способа подойдёт день 13.10.23. Складываем число месяца и дня, получаем 23.

Сотрудники ЗАГС считают, что больше всего желающих пожениться будет 23.03.2023. Это красивая дата привлечёт множество молодожёнов. Но вот астрологи уверяют, что этот день будет не самым удачным для заключения семейного союза. Дата подойдёт скорее для отношений, в которых преобладает дружба и меркантильный интерес.

Отметим, по словам астрологов, поженившиеся в 2023 году пары будут счастливы на протяжении всей жизни.