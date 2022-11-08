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недвижимость общество

Ремонт моста на Сибревкома в Новосибирске не был завершен в срок

Фото Ремонт моста на Сибревкома в Новосибирске не был завершен в срок
Фото Ремонт моста на Сибревкома в Новосибирске не был завершен в срок

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске не удалось завершить в срок ремонт 96-летнего моста на улице Сибревокома.

По информации РБК Новосибирск, ремонт 96-летнего моста по улице Сибревкома, работы на котором планировали завершить в середине октября, не удалось отремонтировать в срок. Ремонт начался в середине апреля 2022 года, он обошелся городу в 50 миллионов рублей.

Мост вымощен тротуарной плиткой, установлена ограда, однако пока не установлены фонари, которые должны были освещать переправу — они лежат на земле. Кроме того, не вывезены поддоны со стройматериалами.

Изначально сроки завершения работ на мосту переносили с 15 на 30 октября, так как необходимо было провести дополнительные работы и согласовать документы. На сей раз застройщик не прокомментировал задержку.

Ранее застройщики демонстрировали кадры строительства четвертого моста через Обь, снятые с квадрокоптера.

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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