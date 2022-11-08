«Ростелеком» в Новосибирске поддержал трансляцию чемпионата по Dota2

Фото предоставлено компанией «Ростелеком»

«Ростелеком» оказал поддержку онлайн-трансляции финала The International 11 по игре Dota2, которая на этот раз прошла в новосибирском кинотеатре «Аврора». По словам организаторов, мероприятие в этом году собрало рекордное количество зрителей: более 400 геймеров смогли максимально приблизиться к атмосфере, царящей на Сингапурском крытом стадионе, где и проходил турнир.

Специалисты «Ростелекома» организовали в кинотеатре интерактивную площадку, где подробно рассказывали о преимуществах тарифа «Игровой», который цифровой провайдер запустил в начале 2016 года. Тариф разработан специально для геймеров и включает все необходимые для них характеристики: максимальную скорость передачи данных, стабильность соединения, низкую задержку (пинг) во время игры благодаря прямому подключению к серверам Lesta Games.

«Наше предложение специально разработано для любителей киберспорта. С момента запуска на базе “Игрового” выросла целая экосистема цифровых сервисов для геймеров, созданная в партнерстве с лидерами игрового рынка. Сегодня компания кроме тарифа “Игровой” с уникальными игровыми преимуществами в играх от Lesta Games, VK Play и “Фогейм” предлагает специальный игровой роутер RT-X с приоритизацией игрового трафика на основе технологий искусственного интеллекта, представленных Huawei, а также опцию “Облачные игры GFN.RU”», — отметил Александр Бойкиня, директор по работе с массовым сегментом региона «Восток» ПАО «Ростелеком».

На трансляции фанатов киберспорта традиционно развлекали косплееры, работала фотозона с персонажами видеоигр, а в отдельной локации каждый мог сразиться в компьютерную игру. Особую интригу организаторы попытались создать с помощью тайной лавки с атрибутикой Dota2. Аниматоры праздника разыгрывали множество призов и подарков, в том числе от «Ростелекома».