Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

бизнес недвижимость общество

Тридцатилетний долгострой на Ивлева в Новосибирске планируют сдать в конце 2023 года

Фото Тридцатилетний долгострой на Ивлева в Новосибирске планируют сдать в конце 2023 года
Фото Тридцатилетний долгострой на Ивлева в Новосибирске планируют сдать в конце 2023 года

Фото Максима Николаева

Строительство многоквартирного дома на улице Ивлева в Новосибирске планируют завершить к концу 2023 года.

В Новосибирске возобновили строительство дома №160 на улице Ивлева. Его не могут достроить более 30 лет. Указ о реализации нового МИПа подписал губернатор региона Андрей Травников.

Дом должны будут достроить до конца 2023 года в рамках инвестпроекта. Компания «Сибирь-Развитие» выделит на завершение работ около 63 миллиона рублей.

Застройщиком дома был ЖСК «Стройинвест». Результатов работ до сих пор ждут 97 дольщиков.

Министр строительства региона Алексей Колмаков отметил, что также застройщик благоустроит придомовую территорию.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в сентябре в Новосибирске сдали в эксплуатацию долгострой с 10-летней историей. Ключи от своих квартир получат 299 дольщиков.

Также летом 2022 года Новосибирская область вышла из пятёрки лидеров РФ по числу долгостроев усилиями правовых компаний.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Сергей Щукин
Журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

55279
Это рекорд: пенсионеры обомлели от объявленной индексации на 2023 год
48472
Лучшее удобрение под зиму: названо бесплатное средство для подкормки кустов
41935
Пенсионеров услышали: пожилых россиян ждет рекордная индексация в 2023 году
30260
Новосибирский юрист Помельцев объяснил отсутствие указа о прекращении мобилизации
20219
Владимир Путин подписал закон об альтернативной службе в период мобилизации
16092
Проживший 20 лет за рубежом пенсионер остался на улице в Новосибирске
15393
Павла Прилучного обвинили в нападении на журналистов