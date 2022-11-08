Тридцатилетний долгострой на Ивлева в Новосибирске планируют сдать в конце 2023 года

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Строительство многоквартирного дома на улице Ивлева в Новосибирске планируют завершить к концу 2023 года.

В Новосибирске возобновили строительство дома №160 на улице Ивлева. Его не могут достроить более 30 лет. Указ о реализации нового МИПа подписал губернатор региона Андрей Травников.

Дом должны будут достроить до конца 2023 года в рамках инвестпроекта. Компания «Сибирь-Развитие» выделит на завершение работ около 63 миллиона рублей.

Застройщиком дома был ЖСК «Стройинвест». Результатов работ до сих пор ждут 97 дольщиков.

Министр строительства региона Алексей Колмаков отметил, что также застройщик благоустроит придомовую территорию.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в сентябре в Новосибирске сдали в эксплуатацию долгострой с 10-летней историей. Ключи от своих квартир получат 299 дольщиков.

Также летом 2022 года Новосибирская область вышла из пятёрки лидеров РФ по числу долгостроев усилиями правовых компаний.