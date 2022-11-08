Уехавшая из Новосибирска аниматор рассказала о реальных заработках в Турции

Фото предоставлены героиней публикации

Аниматор из Новосибирска рассказала, о работе в турецком отеле за 100 долларов в месяц.

27-летняя Анна из Новосибирска вот уже 4 года работает аниматором в Турции за зарплату в 100 долларов. Она рассказала редакции Сиб.фм, почему её это устраивает.

Сибирячка окончила Новосибирский государственный педагогический университет и с 2019 года работает в Турции с русскоязычными детьми в детском клубе. Обычно она задерживается в курортной стране на летние месяцы, а зимой живет на родине. Но в сентябре 2022 года Анна решила остаться в Турции. Как она выразилась, «в связи с напряженной обстановкой».

Только слухи и мнения

Девушка признаётся, что не знает достоверно о событиях в России и Украине. Из российских телеканалов в отеле только ТНТ. Обрывки новостей и слухов Анна узнаёт от туристов, причем мнения гостей из разных регионов резко противоположные.

«Я работала в этом году с девушкой, она беженка с Донбасса. И она мне рассказывала весь ужас, который ей и ее семье пришлось пережить. Как их обстреливали, как они жили в подвалах, как им есть нечего было. И в феврале, когда Россия их поддержала, у нее были слезы радости. Она была так благодарна России, что решила их защитить», — рассказывает Анна корреспонденту Сиб.фм.

Жизнь на 100 долларов в месяц

«Условия работы в Турции не всем подойдут. Работы тут очень мало и она очень низкооплачиваемая. Я как аниматор получаю 100 долларов в месяц (6122 рубля по курсу на 8 ноября — прим. ред.), имея 1 выходной в неделю», — отмечает Анна.

При этом ей предоставляют жильё и питание, а по словам девушки, тратить деньги не на что.

Жизнь и работа в отеле не дают права пользовать остальными услугами заведения. Так, чтобы позагорать на пляже и искупаться в море, Анне приходится отходить подальше, чтобы её не видели менеджеры отеля.

Также под запретом продажа и употребление алкоголя.

По словам Анны, её начальник получает зарплату 300 долларов в месяц (18 367 рублей по курсу на 8 ноября — прим. ред.).

При этом Анна не хочет возвращать в Россию.

«Я не думаю о том, что купить-поесть, что приготовить, как найти работу, как до нее добраться — и это меня пока устраивает», — заключила девушка-аниматор.

Напомним, по словам другого жителя Новосибирска, в Турции выросли цены на жильё после 21 сентября. Он оценил рост в 1,5-2 раза. Отношение турков к туристам из России не изменилось. Оно по-прежнему приветливое в курортных зонах и нейтральное в остальных районах.