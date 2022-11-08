В Новосибирске приговорили к условным срокам крупную ОПГ воров

Фото Управления Судебного департамента Новосибирской области

Ленинский районный суд поставил точку в деле шестерых новосибирцев, которые пять лет промышляли кражами. При этом воровали всё: от оружия до гранитных плит.

Банду из шести человек жители Ленинского района сколотили в 2014 году. Лидерами ОПГ стали два родных брата Куклины. В компанию в воровское сообщество для укрепления ячейки они позвали ещё четверых крепких мужчин.

Деятельность ОПГ в полном объёме полицейские вскрыли в 2019 году. Тогда же выяснились и масштабы воровства. Доказать удалось 16 преступных эпизодов, из которых – 13 краж, 2 хищения оружия и боеприпасов и одно мошенничество. Одним из крупных эпизодов стало хищение из торгового павильона 14 гранитных памятников на общую сумму более 500 тысяч рублей. Как подсчитали следователи, общий ущерб от деятельности ОПГ составил более 7,5 млн рублей.

В обвинительном заключении ушедшего в суд уголовного дела значились три статьи Уголовного кодекса РФ — 158 УК РФ (Кража чужого имущества), 226 УК РФ – (Хищение оружия и боеприпасов), а также 159 УК РФ – (Мошенничество). За этот букет грозило до 15 лет тюрьмы. Однако приговор оказался куда мягче.

«Приговором суда Куклин Е.Ю. признан виновным в совершении шести преступлений, предусмотренных статьёй 158 УК РФ, одного, предусмотренного статьёй 159, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев. На основании статьи 73 УК РФ назначенное считать условным с испытательным сроком 4 года,

- говорится в сообщении Ленинского районного суда. — Приговором суда Куклин Д.Ю. признан виновным в совершении пяти преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ, двух преступлений, предусмотренных статьей 158 УК РФ, и одного, предусмотренного статьёй 226 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет. На основании статьи 73 Уголовного кодекса РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 4 года 6 месяцев».

Ещё меньше получили остальные члены ОПГ: по четыре года условно – А. Титов и С. Сычев, 3,5 года условно – Х. Тухсанов, ещё три – А. Синянский.

Часть обвинений с воров-рекордсменов было снято. Гражданские иски удовлетворены лишь частично: шестёрка должна возместить ущерб на 344 300 рублей.