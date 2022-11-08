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В Новосибирске проведены ремонтные работы аварийного здания детского сада № 117

Фото В Новосибирске проведены ремонтные работы аварийного здания детского сада № 117
Фото В Новосибирске проведены ремонтные работы аварийного здания детского сада № 117

Фото предоставлены мэрией Новосибирска

Со временем здание детского сада № 117 пришло в аварийное состояние – проект его ремонта предусматривал обновление кровли и опорных колонн. Мэр Анатолий Локоть оценил качество работ на объекте.

По словам Анатолия Локтя, зданию детского сада более 45 лет. Сначала устранялись локальные протечки кровли, но этих мер было недостаточно. «В августе этого года был объявлен режим ЧС для того, чтобы в максимально короткие сроки провести восстановительные работы. Почти 9 млн рублей было выделено из резервного фонда города. В целом с задачей справились, кровля полностью восстановлена. Я подписал документ о снятии режима ЧС, который был введён в августе. Детский сад начал работать с сегодняшнего дня», – рассказал мэр Анатолий Локоть.

Фото В Новосибирске проведены ремонтные работы аварийного здания детского сада № 117 2

Детский сад «Дружная семейка» был открыт в 1975 году. Из-за сильного износа кровли талая и дождевая вода размыла кирпичную кладку, начались разрушения парапетных плит, утеплитель кровли также подлежал замене. 26 августа 2022 года комиссия, проводившая исследование здания, признала его аварийным. Затем эксперты департамента образования мэрии города Новосибирска организовали подготовку проекта реконструкции, который был реализован ООО ПСК «Эверест». К ремонту приступил подрядчик ООО «Строймонтаж».

«В здании полностью заменили кровлю, парапеты, утеплитель, восстановили бетонные карнизные плиты и кирпичную кладку опорных колонн. Все, что вызывало опасение, было заменено. Проведён косметический ремонт внутри помещений, пострадавших от протечек», – сообщила заведующая МКДОУ «Детский сад № 117» Галина Осипенко.

В течение двух месяцев дети посещали занятия в других дошкольных учреждениях Центрального округа. С 7 ноября сад начал работу в обычном режиме.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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Мэрия Новосибирска
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