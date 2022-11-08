В Новосибирской области должник продал лошадь, чтобы вернуть Lada Granta

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Житель Новосибирской области оплатил долг после ареста автомобиля Lada Granta.

В Новосибирской области 52-летний сельчанин оплатил долг в 226 тысяч рублей и исполнительский сбор, чтобы вернуть арестованную приставами Lada Granta. Об этом сообщают в региональной пресс-службе судебных приставов.

Житель региона скрывался от пристава-исполнителя в течение года. В ноябре 2022 года судебный пристав обнаружила автомобиль должника и составила акт о наложении ареста на имущество в счет уплаты долга.

После этого за 10 дней гражданин нашел необходимые деньги и оплатил задолженность организации (226 тысяч рублей) и исполнительский сбор (16 700 рублей). Для этого он продал односельчанину свою лошадь. Если бы он этого не сделал, автомобиль бы продали на аукционе.

Ранее Сиб.фм сообщал, что мобилизованных новосибирцев перестали преследовать судебные приставы.

Также в конце октября 2022 года судебный пристав проконтролировала вселение бабушки в квартиру в Новосибирске. Ее не пускала проживающая там женщина.