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В Новосибирской области перевернулся автобус с 15 пассажирами

Фото В Новосибирской области перевернулся автобус с 15 пассажирами
Фото В Новосибирской области перевернулся автобус с 15 пассажирами

Пассажирский автобус перевернулся на трассе в Татарском районе Новосибирской области 8 ноября.

Во вторник, 8 ноября, в Татарском районе Новосибирской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. По предварительным данным, транспортное средство вылетело в кювет и перевернулось.

По данным источника Сиб.фм, в результате аварии погибла 7-летняя девочка. Пострадали шесть человек, трое из них госпитализированы.

Причиной автокатастрофы могла стать скользкая дорога.

Автобус ПАЗ двигался из Татарска в село Увальское. В салоне в момент ДТП находились 15 человек.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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