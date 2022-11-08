В Новосибирской области перевернулся автобус с 15 пассажирами

Пассажирский автобус перевернулся на трассе в Татарском районе Новосибирской области 8 ноября.
Во вторник, 8 ноября, в Татарском районе Новосибирской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. По предварительным данным, транспортное средство вылетело в кювет и перевернулось.
По данным источника Сиб.фм, в результате аварии погибла 7-летняя девочка. Пострадали шесть человек, трое из них госпитализированы.
Причиной автокатастрофы могла стать скользкая дорога.
Автобус ПАЗ двигался из Татарска в село Увальское. В салоне в момент ДТП находились 15 человек.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Теги
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают