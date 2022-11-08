В октябре цена квадратного метра новостройках Новосибирска снизилась на 0,7%

Фото: Максим Николаев

Независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев прояснил снижение цены на квадратный метр в новостройках Новосибирска на 0,7%.

Средневзвешенная цена квадратного метра в новостройках Новосибирска в октябре 2022 года незначительно снизилась и составила 117,3 тысячи рублей. Кроме того, в прошлом месяце цены скорректировались в 53,5% всех домов, находящихся в активной продаже, впервые за 2,5 года число объектов, в которых цены были значительно снижены превысило число домов, где в октябре произошёл рост цен.

Средневзвешенная цена квадратного метра в проектах, выведенных на продажу в октябре 2022 года ниже средней по рынку на 9,5%.

«Снижение средней цены предложения, это только одна сторона медали, вторая заключается в увеличении средней скидки от цены предложения. Кроме того, за месяц на 7% выросло число домов в активной продаже. Не смотря на существенный ввод жилья общее число сданных домов, где остались в продаже квартиры напрямую от застройщика, снизилось с 54 до 49 штук», — отмечает Николаев.

За сентябрь цены снизились в Центральном, Заельцовском, Дзержинском, Кировском и Калининском районах. При этом, незначительно выросла цена квадрата в Кольцово и Краснообске, а в остальных локациях цены остались на прежнем уровне.

Аналитик подчеркивает, что разница цены квадратного метра на квартиры в сданных и строящихся домах внутри одного жилого комплекса продолжает расти.