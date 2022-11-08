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Трое пьяных мужчин в Тюмени избили связанного скотчем друга

Фото Трое пьяных мужчин в Тюмени избили связанного скотчем друга
Фото Трое пьяных мужчин в Тюмени избили связанного скотчем друга

Фото: Freepik.com

Пьяные мужчины в Тюмени толпой избили своего друга, связанного скотчем.

4 ноября 2022 года в Тюмени трое пьяных мужчин связали четвёртому руки скотчем и избили. Об этом сообщает МегаТюмень.

Избиение произошло в одной из квартир в областном центре. Конфликт начался на почве личных неприязненных отношений. Мужчины в возрасте 39, 30 и 22 лет перевязали своему общему другу руки скотчем и избили руками и ногами, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Когда следователи обвинили приятелей в нанесении травм, все трое полностью признали свою вину. Один из них будет находиться под стражей до 5 января 2023 года, двое других — до 4 января 2023 года. Решение об этом принял Центральный районный суд Тюмени.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Тюмени неизвестные закидали девушку камнями. Мотивы нападения неизвестны.

Также в марте 2022 года водитель фуры из Новосибирска заживо сгорел после аварии в Тюменской области.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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