Отца будут судить за смерть сына на заготовке дров под Новосибирском

Фото: СКР по Новосибирской области

В Новосибирской области осудят водителя трактора, уронившего на своего товарища дерево.

10 октября 2022 года в Чановском районе Новосибирской области 69-летний мужчина, управляя трактором, зацепил тросом крону дерева и уронил его на своего 33-летнего сына. Тот скончался в медицинском учреждении. Теперь водителя трактора осудят. Об этом сообщает региональный следственный комитет России.

Днём 10 октября отец с сыном заготавливали древесину на зиму в лесополосе Кыштымского района. 69-летний мужчина увидел фрагмент рассохшегося дерева, зацепившегося за крону другого дерева, и решил его свалить на землю. Для этого он закрепил один конец троса за крону растущего рядом дерева, а второй — за трактор. После этого он поехал на тракторе, не проверив, где находится его 33-летний сын. Фрагмент дерева упал именно на мужчину, который стоял неподалёку. Тот получил тяжелые травмы и вскоре умер в больнице.

СКР по Новосибирской области завёл уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Обвиняемый полностью признал вину. Следователи передали дело в Кыштовский районный суд. Ему грозит лишение свободы до двух лет.

Ранее Сиб.фм писал, что дерево рухнуло на маленькую девочку в Новосибирске. К счастью, ребенок выжил, но получил травмы.