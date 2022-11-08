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Отца будут судить за смерть сына на заготовке дров под Новосибирском

Фото Отца будут судить за смерть сына на заготовке дров под Новосибирском
Фото Отца будут судить за смерть сына на заготовке дров под Новосибирском

Фото: СКР по Новосибирской области

В Новосибирской области осудят водителя трактора, уронившего на своего товарища дерево.

10 октября 2022 года в Чановском районе Новосибирской области 69-летний мужчина, управляя трактором, зацепил тросом крону дерева и уронил его на своего 33-летнего сына. Тот скончался в медицинском учреждении. Теперь водителя трактора осудят. Об этом сообщает региональный следственный комитет России.

Днём 10 октября отец с сыном заготавливали древесину на зиму в лесополосе Кыштымского района. 69-летний мужчина увидел фрагмент рассохшегося дерева, зацепившегося за крону другого дерева, и решил его свалить на землю. Для этого он закрепил один конец троса за крону растущего рядом дерева, а второй — за трактор. После этого он поехал на тракторе, не проверив, где находится его 33-летний сын. Фрагмент дерева упал именно на мужчину, который стоял неподалёку. Тот получил тяжелые травмы и вскоре умер в больнице.

СКР по Новосибирской области завёл уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Обвиняемый полностью признал вину. Следователи передали дело в Кыштовский районный суд. Ему грозит лишение свободы до двух лет.

Ранее Сиб.фм писал, что дерево рухнуло на маленькую девочку в Новосибирске. К счастью, ребенок выжил, но получил травмы.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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