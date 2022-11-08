Второй подбородок не от жира! Вот как смартфоны уродуют ваше тело

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Ученые выяснили, как частое использование гаджетов может повлиять на здоровье и тело человека.

Доктор биологических наук Анча Баранова в твоем телеграмм-канале рассказала о том, что сотрудники американской телекоммуникационной компании TollFreeForwarding попытались создать 3D-модель человека будущего, основываясь на предположениях ученых. Они представили, как могла бы выглядеть девушка Минди, живущая в 3000 году.

Изменения, по словам экспертов, затронут в первую очередь осанку. Дело в том, что, когда человек много часов смотрит в экран, его шея напрягается. А если при этом еще и постоянно сидеть, торс постепенно вытянется перед бедрами, а не будет складываться прямо и ровно. В итоге со временем грудь и шея человека будут согнуты к груди.

Кроме того, сама шея, вероятнее всего, тоже изменится, станет «технологической». Если человек долго работает за компьютером или смотрит в экран телефона, мышцы задней части шеи должны сокращаться для того, чтобы держать голову. Поэтому сейчас после долгого рабочего дня эти мышцы могут болеть. Со временем шея может приобрести совсем другой вид — стать короткой и толстой.

Также изменения коснутся черепа, который впоследствии может стать толще. Исследователи не перестают спорить о том, насколько сильно телефон может влиять на работу человеческого мозга. Раньше говорили о том, что смартфоны даже могут спровоцировать рак, однако сейчас врачи относятся скептически к подобным теориям. Как бы там ни было, более толстый череп сможет защитить орган от воздействия гаджетов.

Сам мозг тоже будет иным. Благодаря интернету и мобильным телефона память и другие когнитивные функции становятся всё хуже. Дело в том, что нам нужно запоминать всё меньше и меньше данных, ведь мы всегда можем «погуглить». Вероятней всего, из-за этого наш мозг станет гораздо меньше.

Очень сильно могут измениться и руки. Во-первых, ученые предполагают, что у людей появится так называемый «текстовый коготь». Когда вы держите смартфон в руках, ваши пальцы находятся в скрученном состоянии. Вполне может быть, что со временем они просто деформируются. А еще локти могут застыть в позиции согнутых под углом в 90 градусов — именно в таком виде вы их держите большую часть дня, когда говорите по телефону или листаете ленту в соцсетях.

Сейчас наши руки всё еще устают от такого неестественного положения, и поэтому долгие часы с гаджетами в руках приводят к онемению и покалыванию в конечностях. Однако через пару поколений тело, скорей всего, просто адаптируется — и такие руки никому не будут казаться странными. Наконец, у современного человека могут измениться глаза: появится дополнительное веко, которое поможет отсечь переизбыток света от гаджетов.

Вот так, по мнению ученых, может выглядеть обычный человек в 3000 году.

По словам кандидата биологических наук Юрика Корюкалова, определенные изменения в руках происходят уже сейчас. Как отмечает врач, то, как мы держим пальцы во время набора сообщения, со временем провоцирует развитие эффекта «спускового пальца». Нам приходится вытягивать пальцы для того, чтобы дотянуться до всех клавиш, и в итоге сухожилия утолщаются, воспаляются изнутри, сам палец застревает в согнутом положении.

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