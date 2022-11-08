Юрист предупредил о реальном сроке за угрозы шумным соседям

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Стало известно, какое наказание может грозить за угрозы шумным соседям.

За конфликт с шумными соседями могут привлечь к ответственности, в том числе приговорить к реальному тюремному заключению. Об этом сообщил адвокат Лев Тропин в беседе с NEWS.ru.

По словам эксперта, при наличии обоснованных опасений за жизнь и здоровье «нарушителя покоя» может быть возбуждено уголовное дело по ст. 119 УК РФ «Угроза убийством» с реальным тюремным сроком до двух лет.

«Не рекомендуется угрожать физической расправой шумным соседям. Так как, если есть обоснованные опасения, что любые из таких угроз могут быть осуществлены, опасения за жизнь и здоровье, такое поведение может быть квалифицировано как преступление по статье 119 УК РФ, которое наказывается лишением свободы на срок до двух лет. С шумными соседями вам помогут справиться полиция, управляющая организация и суд», — подчеркнул Тропин.

Издание также отмечает, что если рядом живут «громкие» люди, а ремонт уже сделан, то решить данную проблему можно в течение дня. Помочь в данной ситуации могут специальные звукоизолирующие панели — их без всякого каркаса монтируют на стену, из которой исходит шум. Затем они закрываются финишными декоративными панелями с фотопечатью.

Напомним, ранее в Новосибирске соседи трое суток кормили брошенного кота через дверной глазок.