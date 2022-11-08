Жители Новосибирска не увидят лунное затмение 8 ноября из-за облачности

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В Новосибирской области жители не увидят полное лунное затмение 8 ноября из-за погодных условий.

Во вторник, 8 ноября, случится полное лунное затмение. Однако жители Новосибирска не смогут наблюдать это редкое астрономическое явление из-за сильной облачности.

Как сообщает "МК в Новосибирске" со ссылкой на руководителя Западно-Сибирского гидрометцентра Анну Лапчик, небо над городом с самого утра затянуто плотными тучами. И прояснений в ближайшие часы не предвидится.

"Сейчас мы наблюдаем обширную облачность нижнего яруса, маловероятно, что после заката погода изменится и небо станет ясным. Завтра, кстати, ожидается такая же погода", — рассказала главный синоптик региона.

Как ранее писал Сиб.фм, лунное затмение 8 ноября последнее на ближайшие 3 года. Следующий раз это астрономическое событие можно будет увидеть в 2025 году.

Пик затмения придётся на 17:34. При этом изначально Большой новосибирский планетарий планировал показать явление в прямом эфире, однако погодные условия не позволят наблюдать за происходящем в небе. В планетарии пояснили, что даже наличие телескопов не может исправить ситуацию

В этом году лунное затмение продлится более двух часов. Его называют "кровавым" из-за того, что спутник Земли приобретет красноватый оттенок.