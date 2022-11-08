Жители Новосибирска с высокими доходами получили повышенную ставку подоходного налога

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В Новосибирске жители с высоким доходом получили расчёт на уплату НДФЛ по ставке 15%.
В Новосибирске около 600 жителей получили уведомления с расчетом НДФЛ по ставке 15%. Это коснулось тех граждан, чей годовой доход превысил 5 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФНС по Новосибирской области.
Налог в 15% ввели впервые в регионе. Сейчас практически все уведомления об оплате повышенной ставки разослали получателям. Общая сумма подоходного налога в регионе составила около 2 млрд рублей.
Повышенную налоговую ставку для граждан с высоким доходом ввели в России 1 января 2021 года.
Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске автовладельцам начислили на 170 млн больше налога, чем в прошлом году. Это связано не с ростом налога, а с увеличением средней мощности новых автомобилей в регионе.
Суммарно за 2022 год жителям Новосибирска насчитали больше 4 млрд рублей имущественного налога.
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