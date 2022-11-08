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Жителя Новосибирской области оставили в колонии за попытку сжечь продавца некачественного товара

Фото Жителя Новосибирской области оставили в колонии за попытку сжечь продавца некачественного товара
Фото Жителя Новосибирской области оставили в колонии за попытку сжечь продавца некачественного товара

Фото автора

Житель Болотного Новосибирской области дошёл до кассационной инстанции, пытаясь обжаловать вынесенный полтора года назад приговор: из-за некачественного товара Василий Андреев пытался сжечь дом продавца и получил за это 9 лет в колонии строго режима.

В мае 2018 года Василий Андреев сидел выпивал и вспомнил, что продавец из местного магазина как-то продала ему некачественный товар. Мужчина быстро собрался, вызвал такси и отправился за бензином.

«Андреев с целью убийства соседки, к которой испытывал неприязнь, разлил на пол и стены первого этажа деревянного многоквартирного дома бензин и поджег его, лишая проживающих в доме лиц возможности спастись через единственный выход, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

– Умысел на убийство жителей дома Андреевым не был доведен до конца по независящим от него обстоятельствам, поскольку потерпевшие спаслись через окна, а пожар был ликвидирован».

В апреле 2021 года Болотнинский районный суд признал мужчину виновным в покушении на убийство (часть 3 статьи 30 – часть 2 статьи 105 УК РФ) и в умышленном уничтожении чужого имущества (часть 2 статьи 167 УК РФ). За две статьи Василию назначили 9 лет в колонии строго режима.

Пока мужчина отбывает наказание, его адвокат пытается обжаловать приговор и дошёл до кассационной инстанции. Однако защита смягчения приговора так и не добилась.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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