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Жителям Новосибирска расскажут о защите от мошенников — онлайн-трансляция

Фото Жителям Новосибирска расскажут о защите от мошенников — онлайн-трансляция
Фото Жителям Новосибирска расскажут о защите от мошенников — онлайн-трансляция

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В прямом эфире Сиб.фм новосибирцам расскажут, как не стать жертвами мошеннических действий.

8 ноября в 14:00 представители мэрии Новосибирска, Сибирского ГУ Центробанка, ПФР, МВД и Роспотребнадзора расскажут, как защитить себя от схем, которые используют мошенники для незаконного получения денежных средств.

Пресс-конференция начнётся в 14:00, трансляция будет доступна на YouTube-канале Сиб.фм.

Способы защиты от мошенников обсудят начальник департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска Ольга Незамаева, эксперт Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации Андрей Кутень, заместитель управляющего отделением пенсионного фонда РФ по Новосибирской области Людмила Якушенко, начальник отдела обеспечения охраны общественного порядка Управления МВД России по городу Новосибирску, полковник полиции Андрей Поготовко, и заместитель начальника отдела по защите прав потребителей Управления Роспотребнадзора Новосибирской области Татьяна Магнитова.

Эксперты расскажут, какие схемы используют мошенники, чтобы завладеть чужими деньгами, и какие меры безопасности помогут не лишиться сумм на своих счетах.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Теги

Новосибирская область
мошенничество
мошенники
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