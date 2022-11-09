70-летний водитель «Хонды» насмерть сбил 2-летнюю девочку в ДТП под Новосибирском

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Искитиме водитель Honda CR-V сбил мать с двумя дочерьми: 2-летняя девочка погибла на месте аварии.

Утром 9 ноября стало известно о трагедии в Искитиме: там 70-летний водитель Honda CR-V, двигавшийся со стороны Чуйского тракта в сторону проспекта Юбилейный, наехал на трёх пешеходов у дома № 46 в микрорайоне Подгорный. Как уточнили в пресс-службе МВД Новосибирской области, они пересекали проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода слева направо по ходу движения.

Сообщается, что в ДТП погибла 2-летняя девочка, которая находилась на руках у матери. 37-летняя женщина и дочь 4 лет доставили в медучреждение, характер полученных ими травм на момент написания публикации уточняется.

70-летнему водителю провели освидетельствование на месте аварии: по результатам исследования состояние опьянения не установлено.

Мужчину доставили в полицию для дальнейшего разбирательства, следственно-оперативная группа работает на месте происшествия и устанавливает полные обстоятельства произошедшего.