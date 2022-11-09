Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

70-летний водитель «Хонды» насмерть сбил 2-летнюю девочку в ДТП под Новосибирском

Фото 70-летний водитель «Хонды» насмерть сбил 2-летнюю девочку в ДТП под Новосибирском
Фото 70-летний водитель «Хонды» насмерть сбил 2-летнюю девочку в ДТП под Новосибирском

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Искитиме водитель Honda CR-V сбил мать с двумя дочерьми: 2-летняя девочка погибла на месте аварии.

Утром 9 ноября стало известно о трагедии в Искитиме: там 70-летний водитель Honda CR-V, двигавшийся со стороны Чуйского тракта в сторону проспекта Юбилейный, наехал на трёх пешеходов у дома № 46 в микрорайоне Подгорный. Как уточнили в пресс-службе МВД Новосибирской области, они пересекали проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода слева направо по ходу движения.

Сообщается, что в ДТП погибла 2-летняя девочка, которая находилась на руках у матери. 37-летняя женщина и дочь 4 лет доставили в медучреждение, характер полученных ими травм на момент написания публикации уточняется.

70-летнему водителю провели освидетельствование на месте аварии: по результатам исследования состояние опьянения не установлено.

Мужчину доставили в полицию для дальнейшего разбирательства, следственно-оперативная группа работает на месте происшествия и устанавливает полные обстоятельства произошедшего.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Инга Адовская
журналист

0

Теги

Новосибирская область
Искитим
авария, дтп
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

74818
Это рекорд: пенсионеры обомлели от объявленной индексации на 2023 год
45637
Пенсионеров услышали: пожилых россиян ждет рекордная индексация в 2023 году
41642
Новосибирский юрист Помельцев объяснил отсутствие указа о прекращении мобилизации
20515
Владимир Путин подписал закон об альтернативной службе в период мобилизации
16273
Проживший 20 лет за рубежом пенсионер остался на улице в Новосибирске
15549
Павла Прилучного обвинили в нападении на журналистов
14681
Кровавая Луна 8 ноября: чем опасно самое долгое лунное затмение 2022 года