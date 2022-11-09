Черный след Кровавой луны: астрологи предупредили о череде бед после полнолуния 8 ноября 2022

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8 ноября состоялось последнее лунное затмение на ближайшее время, которое многие считали опасным явлением. Однако астролог-исследователь классической школы Ольга Гранкина уверена, что самое сложное еще впереди.

По словам Ольги Гранкиной, до полной безоблачности еще далеко. Ведь эффект от этого затмения сохранится как минимум месяц, но, скорее всего, еще дольше.

«Мы сейчас вышли из тяжелого и опасного коридора испытаний. Если провести аналогию с земной жизнью, то представьте, что с самого 25 октября вы ползли в узком, темном и душном туннеле на ощупь, не понимая, что ждет вас впереди и не имея возможности трезво оценить, что оставляете позади себя. В каком настроении вы выберетесь из этого туннеля? Разумеется, с облегчением, что спаслись и увидели свет. Но никак не в бодрости и радости, так как потратили много сил, а у многих ресурс физический и моральный и вовсе на исходе», - объясняет эксперт.

Как отмечает астролог, в таком состоянии, выбравшись на волю, можно впасть в апатию. Так бывает, когда долго стремился к цели, а потом достиг ее — и руки опустились, ведь нечего больше хотеть. Но эта апатия затянется надолго, поэтому расслабляться рано.

«Моделируйте дальнейшую жизнь: стройте планы, оценивайте перспективы, прокладывайте путь в будущее, показывайте Вселенной и самому себе, что в будущем вы себя видите. И не «овощем» каким-то, а активным и успешным участником всего, что происходит вокруг», — советует Гранкина.

Исследователь добавила, что кровавая луна сама указывает на сферу, на которую пришло время обратить особое внимание. Наиболее внятно подсказки почувствуют на себе рожденные с 3 по 10 мая, а также те, чьи даты рождения приходятся на вторую декаду знаков Льва, Скорпиона и Водолея.

Она уточнила, что особенность этого затмения еще и в том, что Луна соединяется с Ураном, а это планета непредсказуемости, нестабильности и неожиданных ситуаций. То есть Уран не любит страха перед неизвестностью и слишком осторожных людей, зато поощряет рисковых, кто рискнул закрыть одну дверь, не дожидаясь, пока откроется другая.

При этом сохраняется напряженный аспект к Сатурну, считающемуся планетой прошлых ошибок и ограничивающих широту взглядов убеждений, он может транслировать нам пессимизм, рефлексию и депрессивный настрой, не способствующие рискованным предприятиям. Таким образом после 8 ноября прекращаем руководствоваться внутренним страхом, который страховал нас внутри коридора, и отбрасываем шаблонное мышление и так называемое туннельное виденье. Проще говоря, шоры с глаз можно снять, мы больше не в туннеле, уверена эксперт

«Старайтесь смотреть на любую ситуацию не узко-прицельно, а широко, даже если она касается только вас. К примеру, вы рискуете, покидая осточертевшую работу, уходите в никуда. Но при этом думаете не только о том, как вам теперь выживать, но и о работе. Возможно, ей тоже будет лучше без сотрудника, который ее тихо ненавидит. Теперь не время цепляться за старые привычки и установки», — настойчиво заверила астролог-исследователь.

Кроме того, по мнению Ольги Гранкиной, важно помнить, что сейчас возможны повторения ситуаций и распутий, которые возникали у вас в мае этого года. Если тогда вы сделали неправильный выбор, который привел вас к нежелательным последствиям, сейчас поступайте наоборот.

«Также в ближайший месяц после затмения могут возникать аварийные ситуации на дорогах, проблемы с современной техникой, спутниками, связью, Интернетом. Люди, страдающие зависимостями, могут в них впасть, а у других они могут сформироваться на фоне апатии и неуверенности в себе и в завтрашнем дне. Новые отношения, возникшие на фоне затмения, не стабильны, не стоит ждать от них ничего серьезного. А вообще ближайший месяц емкий в плане наших желаний: по большому счету, чего мы хотим добиться и за что бьемся, то с нами и будет», — подытожила Гранкина.

Ранее Сиб.фм писал о том, что астрологи рассказали, что важно сделать в коридор затмений. Напомним, как ретроградный Меркурий портит планы, а также стало известно, чем опасно роковое полнолуние.

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