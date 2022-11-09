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экономика

Чистая прибыль банка «Открытие» составила 15,8 млрд рублей

Фото Чистая прибыль банка «Открытие» составила 15,8 млрд рублей
Фото Чистая прибыль банка «Открытие» составила 15,8 млрд рублей

Фото: Банк «Открытие»

В третьем квартале 2022 года банк «Открытие» заработал 10,2 млрд рублей. С начала года прибыль банка по РСБУ составила 15,8 млрд рублей.

«Третий квартал принес нам более 10 миллиардов рублей чистой прибыли. После летнего проседания спрос на кредиты в самых разных сегментах крупного бизнеса на рынке восстановился. Кредитный портфель корпоративных клиентов «Открытия» вырастет по итогам года на 10%. Рост кредитного портфеля малого и среднего бизнеса будет не меньше, чем у корпоративного сегмента. По кредитам наличными выдачи также растут от месяца к месяцу. По итогам сентября "Открытие" вернул себе долю на рынке ипотеки примерно в 3%. Сейчас по выдачам мы находимся на уровне самых лучших для себя месяцев 2021 года или даже превышаем их. После объединения с "Росгосстрах банком" «Открытие» приближается к 11% доли рынка по выдаче автокредитов. Сегодня автокредиты это 17% всех кредитов физлицам», – сообщил президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов в интервью РИА Новости.

Согласно российским стандартам бухгалтерского учета, активы банка «Открытие» на 1 октября 2022 года составили 3,0 трлн рублей. Кредитный портфель до вычета резервов за 9 месяцев увеличился на 104,6 млрд рублей (+5,2%) до 2,1 трлн рублей.

Кредитный портфель юридических лиц на 1 октября 2022 года сохранился на уровне 1,4 трлн рублей. Объем выданных за 9 месяцев 2022 года кредитов корпоративным клиентам составил 1 009 млрд рублей (+16% к аналогичному периоду прошлого года), клиентам сегмента малого и среднего бизнеса – 178 млрд рублей (+29% к аналогичному периоду прошлого года).

Кредитный портфель физических лиц вырос с начала года на 101,8 млрд рублей (+17,3%) до 689 млрд рублей, в том числе за счет присоединения дочернего РГС Банка со специализацией на автокредитовании. За 9 месяцев банк «Открытие» выдал кредитов частным лицам на сумму 136 млрд рублей. По данным ОКБ, с июня по сентябрь 2022г. банк «Открытие» увеличил долю рынка по выдачам потребительских кредитов до 2,2%, ипотеки – до 2,6%.

Качество кредитного портфеля банка стабильно: доля просроченной задолженности в совокупном кредитном портфеле находится на уровне 6,9% по итогам 9 месяцев 2022 года (7,1% на начало года).

Средства клиентов на счетах в банке «Открытие» на 1 октября 2022 года составили 2,2 трлн рублей (-9,0% относительно начала года – 2,4 трлн рублей). Снижение обусловлено динамикой остатков по счетам юридических лиц и бюджетных средств, в том числе за счет оттока пассивов в валюте. Объем средств физических лиц находится на уровне начала года и составляет 1 043 млрд рублей.

Портфель расчетных карт банка «Открытия» вырос в третьем квартале на 0,1 млн до 2,8 млн карт. В третьем квартале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксирован значительный рост транзакций в дистанционных банковских каналах – на 47% по количеству и на 35% по объему.

Регуляторный капитал банка по итогам 9 месяцев 2022 года вырос до 381 млрд рублей (+1,3%).

Нормативы достаточности капитала и ликвидности банк «Открытие» соблюдает с существенным запасом: по состоянию на 1 октября 2022 года Н1.0 составил 14,3% (13,6% на 1 января 2022 года) при пороговом значении 11,5% с учетом надбавок, Н2 (норматив мгновенной ликвидности) – 86% при пороговом значении 15%, Н3 (норматив текущей ликвидности) – 146% при пороговом значении 50%.

* Показатели рассчитаны по внутренней методике банка «Открытие» на неконсолидированной основе.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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