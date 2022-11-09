День сотрудника полиции 10 ноября 2022: чего нельзя желать сотрудникам ОВД

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В текущих геополитических условиях сложно что-либо праздновать. Но в жизни всегда должно быть место празднику, особенно если речь идёт о профессиональных торжествах, как, к примеру, предстоящий в ноябре 2022 года День российской полиции. Правда, пышные концерты попали под запрет.
Под любой датой стоит историческая подоплёка. День полиции 10-го ноября – не исключение. Именно в этот день в далёком 1917 году была создана силовая структура под названием «милиция». Профессиональный праздник блюстителей правопорядка тогда назвали днём милиции. С этим именем и праздничная дата, и сама структура просуществовала 94 года, вплоть до 2011-го. Более десяти лет российские правоохранители зовутся полицейскими, а их профессиональный праздник — Днём сотрудника органов внутренних дел.
Для сотрудников правоохранительных органов России 10 ноября – День полиции (в прежней версии, милиции), особая дата. Её отмечают вне зависимости от того, кто в каком подразделении служит, это общий профессиональный праздник. Празднуют и семьи, и студенты академий, и ветераны. Но в этом году концерты в честь Дня полиции и прочие мероприятия отменяются, заявил министр МВД России на встрече с одной из фракций в Государственной думе.
Он пояснил, что в связи с проведением спецоперации на Украине лишнее веселье неуместно. Распоряжение об отмене празднования 10 ноября 2022 года Дня полиции в России уже разосланы в региональные органы МВД.
Напомним, что традиция устраивать масштабные концерты с участием самых ярких звёзд российской сцены появилась в 1966 году, с 1972 года начала транслироваться по телевидению.
Как в любой другой профессии, у охранников правопорядка есть свои суеверия, связанные со службой. Вот самые яркие из них. Возьмите их на заметку, чтобы правильно поздравить знакомого полицейского:
· полицейские никогда не желают друг другу «покоя» или «спокойного дежурства», так как искренне верят, что случится всё наоборот;
· все правоохранители при прощании друг с другом говорят «увидимся», а не «до свидания»;
· правоохранители никогда не скажут друг другу «садись» — по их мнению, «все мы под богом ходим», как говорится «от сумы да от тюрьмы не зарекайся».
Знаете, есть такая поговорка: «Слово не воробей, вылетит – не поймаешь». Так что будьте внимательны к тому, что вы говорите. Особенно когда общаетесь с представителями силовых органов.
Поздравляю с профессиональным праздником — С Днем работника органов внутренних дел! Желаю больших перспектив, карьерного роста, возможностей реализации и развития. Пусть безопасными будут рабочие будни, надежным — плечо напарника, крепкой — сила воли и убеждений. Здоровья, благополучия и всех благ!
С Днем российской полиции! Желаю успехов в работе, крепких сил, здоровья и настойчивости. Пусть все преступники будут пойманы и наказаны благодаря твоей нелегкой службе! Желаю достойной зарплаты и дружеского коллектива.
Неважно, как правильно: полиция или милиция. Важно, что вы, сотрудники правоохранительных органов, всегда остаетесь на страже порядка. В День полиции хочу пожелать вам отличного финансового положения и крепкого здоровья. Пускай ваша служба всегда будет легкой, понятной и безопасной!
Ваша служба очень опасна и ответственна, но именно благодаря ей все жители России могут быть уверены в том, что они в безопасности. Поэтому в День полиции я хочу пожелать вам мирного неба над головой, чтобы вас встречал успех во всех сферах жизни.
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