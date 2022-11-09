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общество

Фаза активного строительства метро не началась в Красноярске в ноябре 2022 года

Фото Фаза активного строительства метро не началась в Красноярске в ноябре 2022 года
Фото Фаза активного строительства метро не началась в Красноярске в ноябре 2022 года

Фото «Красноярское метро»

В Красноярске строительные работы не перешли в активную фазу в ноябре текущего года: ранее было заявлено, что её началом будет 15 ноября.

Депутат городского совета Роман Крастелев предположил, что дата начала активных строительных работ метрополитена в Красноярске перенесётся с 15 ноября — на текущий момент проект не прошёл государственную экспертизу. По мнению Крастелёва, «по самым оптимистичным прогнозам» завершить этап госэкспертизы будет возможно не раньше конца 2022 года, либо весной 2023-го.

«Мы же видим, что до сих пор даже не везде закончили бурить эти скважины на улицах города, с помощью которых должны получить данные для проекта. И уже только потом должна начаться госэкспертиза. И это все — в случае, если работы по бурению пройдут без проблем, рабочие не наткнутся на какие-нибудь там пласты и так далее. Поэтому горсовет рекомендовал властям города не перекрывать ничего до тех пор, пока у нас не будет четкой даты начала строительства», — прокомментировал он в беседе с изданием «Проспект Мира».

На ресурсе сообщается, что власти Красноярского края на момент написания публикации не смогли дать ответы на вопросы о ходе работ над метротрамом, и стоит ли горожанам ожидать перекрытий.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Теги

метро
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