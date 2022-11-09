ГИБДД опубликовала видео погони за пьяным водителем под Новосибирском

Фото и видео: ГУ МВД по Новосибирской области

Погоня в посёлке Масленино Новосибирской области завершилась выстрелом по колёсам.

28 октября в посёлке Масленино пьяный водитель автомобиля «ВАЗ» нарушил несколько правил ПДД: превышал скорость, хаотично перестраивался и не остановился по требованию экипажа ДПС. ГУ МВД по Новосибирской области опубликовало видео погони за нарушителем, которая закончилась выстрелом по колёсам.

Сотрудники ДПС неоднократно требовали 44-летнего местного жителя остановиться, а перед выстрелом по колёсам сделали предупреждение, но гонщик продолжал ехать. После использования табельного оружия «ВАЗ» остановился, а мужчину доставили в отдел.

На пьяного мужчину завели два административных дела по ч. 1 ст. 12.8 и ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ. Ему грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет.

Ранее водителя никогда не задерживали и не выписывали штрафов. Чем вызвано такое поведение, в ГИБДД не уточняют.