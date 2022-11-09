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экономика

Глава банка «Открытие» рассказал об ожидаемом снижении инфляции в России до уровня 4-4,5% в 2023 году

Фото Глава банка «Открытие» рассказал об ожидаемом снижении инфляции в России до уровня 4-4,5% в 2023 году
Фото Глава банка «Открытие» рассказал об ожидаемом снижении инфляции в России до уровня 4-4,5% в 2023 году

Фото: Банк «Открытие»

Инфляция в текущем году в России составит 12,5-12,7%, а уже в следующем приблизится к таргету Центробанка и будет на уровне 4-4,5%, поделился прогнозом банка «Открытие» президент-председатель правления Михаил Задорнов.

«Инфляция с каждым месяцем замедляется. Она была бы 12%, если бы не дополнительная индексация тарифов ЖКХ с 1 декабря. Поэтому ждем инфляцию в текущем году на уровне 12,5-12,7%», — сообщил Задорнов.

«В следующем году мы ждем инфляцию, немногим превышающую таргет ЦБ — 4-4,5%», — отметил глава банка. По его мнению, такой уровень инфляции будет следствием переноса индексации тарифов ЖКХ с 2023 на 2022 год. Также на нее окажут влияние ограничения на поставки российского продовольствия и нефтепродуктов на внешние рынки. «Кроме того, население сохранит сберегательную модель поведения — сберегать не только в виде остатков на счетах, но и какую-то долю держать в наличных», — добавил глава «Открытие».

По прогнозам Михаила Задорнова, Банк России сохранит ключевую ставку в 2022 году на уровне 7,5%, а в 2023 году поэтапно снизит ее до 6,5% уже к середине года благодаря заметному снижению инфляции.

Глава банка «Открытие» ожидает, что в текущем году падение ВВП России составит примерно 3,3%, в следующем году также будет спад из-за санкций — на уровне 1,8%. Он отметил, что не стоит рассчитывать на заметное оживление экономики ранее второй половины 2023 года, а первое полугодие «будет проходить под знаком снижения объемов производства и ВВП».

«Курс рубля на конец года спрогнозировать достаточно сложно, но он скорее всего составит 65-66 рублей за доллар. Исходим именно из такого курса при планировании следующего года», — отметил в интервью РИА Новости глава банка «Открытие» Михаил Задорнов.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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инфляция
Банк Открытие
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