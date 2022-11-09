Холода не преграда: огородники назвали лучшую подкормку для кустарников на зиму

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Для городских жителей наступление холодов означает завершение дачного сезона, но опытные садоводы и огородники знают, что работы на участке ведутся до снегопада. Именно под снег они советуют вносить ряд удобрений, которые являются гарантом будущего щедрого урожая в следующем году.

Когда вносить удобрения?

Сроки подкормки «под снег» плодовых деревьев и кустарников корректируются в зависимости от регионального климата. Спешить не стоит. Ждём наступления уверенных, регулярных холодов. Если подкормить растение не вовремя, можно спровоцировать его рост, искусственно оттянуть наступление фазы покоя. Это, скорее всего, приведет к его гибели, рассказывают эксперты портала Огород.ру.

Осеннее меню «под снег»

1. Самым полезным «осенним блюдом» для готовых уйти в зимний режим растений опытные огородники считают калимагнезию (в составе до 25% калия и около 15-18% магния). Её вносят под каждый куст ягодных кустарников на глубину 7-10 см.

2. Самое распространённое «подснежное блюдо» для растений – суперфосфат (содержит около 20% фосфора, в двойном – до 49%).

3. Натуральная и полезная подзимняя подкормка – древесная зола вперемешку с черствым хлебом (смесь нужно залить водой, накрыть темным полиэтиленом и оставить на неделю в солнечном месте для брожения, а готовый настой подойдет для обработки кустов смородины, малины и крыжовника).

4. Подзимний полив: увлажненная почва обладает большей теплопроводностью и позволяет теплу из нижних слоев почвы прогревать корни растений. Так, под каждый куст малины, смородины или крыжовника следует вылить около 25-40 л воды.