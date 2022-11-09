Итоги VI «Сибирского производственного форума»: чем запомнилось мероприятие

Фото: «Сибирский производственный форум»

В сибирском федеральном округе состоялось мероприятие, участие в котором приняли представители крупнейших международных и региональных производств.

«В октябре 2022 года состоялся Сибирский производственный форум. Главная цель — сформировать бизнес-среду, где лидеры производственного сектора России смогут познакомиться с успешными практиками, обменяться опытом и получить ключевые навыки для повышения производительности на предприятии. Подведя итоги и собрав впечатления участников, мы в очередной раз убедились, что форум не теряет своей актуальности из года в год» — рассказал Олег Руденко, директор АО «Корпоративные ИТ-Проекты», франчайзинговой сети «ИнфоСофт» и эксперт по управлению КГ «Управленческая практика».

В форуме приняли участие более 300 делегатов из разных городов: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Новосибирск и другие. Среди участников: собственники бизнеса, генеральные директора и главные бухгалтеры промышленных предприятий, технические руководители и специалисты по автоматизации.

«Уже в третий раз посещаю форум, и каждый раз выхожу с новыми впечатлениями. Приятно, что можно напрямую пообщаться с начальниками производств и цехов. В обычной жизни это крайне трудно, так как они почти всегда задействованы на своих рабочих местах. Форум дает возможность познакомиться, обсудить проблемы и найти новые решения» — отмечает участник Коншин Дмитрий, начальник цеха ООО «СПК-СТЫК».

Первый день форума посвящен экскурсиям на предприятия сибирского региона. Участники познакомились с передовым опытом успешных предприятий, и лично наблюдали за производственным процессом, перенимая практику эффективных производственных систем. Растут границы форума и у участников появилась возможность посетить экскурсии на производственных предприятиях не только Новосибирской области, но и Кемеровской области и Алтайского края. Благодаря этому, форум получил новый рекорд — за один день участники побывали на 12 производственных площадках.

«Я посещаю форум ежегодно. Наше предприятие занимается обработкой картона. В рамках экскурсий мы выбрали поездку в Кемерово и это повозило вживую встретиться и посетить предприятие одного из наших поставщиков — «Кузбасский Скарабей». Также удивило второе предприятие «АЗОТ», которое занимается изготовлением удобрений. Поражает его масштаб и возникает представление куда стремиться нашей промышленности» — делится впечатлениям Виктор Волосников, директор ООО «Флекси».

На пленарных заседаниях, прошедших 27 ноября, с актуальными докладами выступили представители ключевых производственных предприятий России, а также представители органов власти региона. Всего на форуме выступило 50 спикеров, среди которых представители таких компаний: «Купинское мороженое», «TION», «Сибирский Гурман», «Город Мастеров», «Иркутская нефтяная компания». В третий день форума состоялись мастер-классами, где предприниматели разобрали основные аспекты деятельности производства:

Бизнес-процессы,

Маркетинг и продажи,

Управление персоналом,

Автоматизация.

Всего в секциях прошло 30 выступлений в рамках которых рассматривались реальные кейсы. В дальнейшем участники могут масштабировать их на свои компании.

Каждый из участников смог найти подходящую для себя тему. Так, Илья Буров, технический директор инженерного центра «ГИПАР, рассказал: «Мы занимаемся промышленным проектированием систем водоподготовки и водоочистки. Крайне заинтересовал доклад о защите интеллектуальной собственности. Оказывается, существует много способов обороны своих разработок, и я считаю, что это поможет в моей дальнейшей работе»

Для некоторых участников форум стал открытием: «Я впервые на подобном мероприятии и сожалею, что этого не случилось раньше. За один день я получила множество инсайтов для своей работы. Например, Мария Козловская поделилась кейсом о слиянии двух предприятий, а это то, что предстоит в моей работе. В общении со спикером я получила массу полезных советов, как начать такую работу» — Марина Новикова, генеральный директор ООО «РеалПлит».

Также многие участники форума оценили организацию форума: «Удивило выступление представителя торгово-промышленной палаты Владимира Гамзы. Он очень честно рассказал о развитии промышленности в нашей стране. Как обстоят дела и сейчас и какого вектора развития стоит придерживаться. В целом хочу отметить высокий уровень организации форума. Все продуманно до мелочей: программа, тайминг выступлений, возможность общения со спикерами, даже специальные чаты и каналы в Telegram» — отметил Сергей Пашковский, Руководитель производственного сектора ООО «НИЦ Инновации».

Закрытие форума прошло в формате фуршета, где участники в приятной атмосфере делились впечатлениями о выступлениях. Приятным бонусом стал розыгрыш подарков от партнеров и организаторов форума.

«Мы и далее планируем развитие проекта. Каждый форум приносит новые связи, идеи и решения для бизнеса. Только вместе мы сможем развивать предприятия и цифровые технологии. Будем рады каждому новому участнику. Ждем вас на VII СибПроФоруме в 2023 году!» — говорит Михаил Пясковский, основатель «ИнфоСофт» и организатор СибПроФорума.

Организаторы мероприятия — франчайзинговая сеть «ИнфоСофт», при поддержке КГ «Управленческая практика», АО АПЗ «Ротор», АРО «Союз машиностроителей России» «Сибирская Юридической Компания».