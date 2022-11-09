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Курорт «Манжерок» стал победителем четырех номинаций SKI BUSINESS AWARDS 2022

Фото Курорт «Манжерок» стал победителем четырех номинаций SKI BUSINESS AWARDS 2022
Фото Курорт «Манжерок» стал победителем четырех номинаций SKI BUSINESS AWARDS 2022

Фото mglk.ru

В рамках Международного форума «Горы. Туризм. Бизнес» в Сочи вручили премии SKI BUSINESS AWARDS 2022. Всесезонный курорт «Манжерок» стал победителем сразу в нескольких номинациях – «Лучший инвестиционный проект», «Лучший курорт для обучения катанию», «Самый посещаемый курорт в СФО», а проект пятизвездочного гостиничного комплекса признан лучшим архитектурным проектом.

Курорт не в первый раз становится лауреатом престижной премии. В 2021 году Манжерок признали «Лучшим инвестиционным проектом России», в 2020 отметили в номинации «Самый посещаемый курорт России», в 2019 – «Самым ориентированным курортом в области корпоративной социальной ответственности», а в 2018 – «Лучшим байк-парком России».

Фото Курорт «Манжерок» стал победителем четырех номинаций SKI BUSINESS AWARDS 2022 2

«В этом году мы стали лучшими в 4 номинациях, в том числе наш проект гостиничного комплекса признан лучшим архитектурным проектом. Он отличается совершенством дизайна, экологичностью, гармоничной интеграцией в природную среду и отсылает нас к национальным традициям.

Фото Курорт «Манжерок» стал победителем четырех номинаций SKI BUSINESS AWARDS 2022 3

Таким образом, пять лет подряд, начиная с 2018 года «Манжерок» признается лучшим по версии SKI BUSINESS AWARDS. Все эти награды свидетельство того, что наша команда работает в правильном направлении», – рассказал генеральный директор курорта «Манжерок» Владимир Щербинин.

Премия World Ski Awards учреждена в 2013 году с целью повышения стандартов горнолыжной индустрии. Лидеров отрасли выбирают по итогам независимого голосования экспертов турбизнеса и посетителей специального сайта.

Фото Курорт «Манжерок» стал победителем четырех номинаций SKI BUSINESS AWARDS 2022 4

Курорт Манжерок активно развивается. Сегодня завершается финальная часть строительства отеля 5 звезд, комплекса вилл, благоустраивается территория и совершенствуется горная инфраструктура. В конце года начнется строительство панорамного ресторана. В новом зимнем сезоне гостей ждут 22 километра горнолыжных трасс с современной системой оснежения.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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Горный Алтай
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