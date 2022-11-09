Маткапитал с 1 января 2023 года вырастет до 590 тысяч рублей: сколько будут платить за первого, второго и третьего ребенка

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По самым свежим данным Росстата, нас в России 145,1 миллиона человек. С начала 2022 года родилось 872,4 тысячи детей, но умерло 1 297,3 тысячи человек. Смертность все ещё превышает рождаемость, потому правительство предпринимает новые меры по стимулированию естественной прибыли населения. С нового 2023 года значительно увеличится материнский капитал.

Увеличение связано с инфляцией

Новые суммы материнского капитала связаны с инфляцией, гласят материалы к бюджету Фонда пенсионного и социального страхования России. Именно беспрецедентная инфляция текущего года вынудила правительство проиндексировать эти выплаты на 12,4%:

· до 589,6 тыс. рублей на первого ребенка,

· до 779 тыс. рублей на второго,

· если родители уже получали маткапитал на первого ребенка, то размер выплаты на второго составит 189,5 тыс. руб., что на 20,9 тыс. больше, чем в этом году (также рассчитывается выплата и на третьего ребенка).

По предварительным расчётам Фонда пенсионного и социального страхования, за получением маткапитала обратятся около полутора миллионов россиян. На эти цели будет выделено 550,7 млрд рублей.

Маткапитал будет расти ежегодно

Программа материнского капитала продолжит действовать в России по меньшей мере на протяжении следующих четырёх лет, заявил президент страны Владимир Путин на совещании по вопросу поддержки доходов семей с детьми.

· В 2024-м размер маткапитала собираются повысить на 5,5% (на первого ребенка он составит почти 622 тыс. руб., на второго — около 822 тыс. руб.).

· В 2025-м рост составит 4% (до около 647 тыс. руб. и почти 855 тыс. руб. соответственно).

Отметим, что материнский капитал выплачивается в том числе на усыновленных детей.